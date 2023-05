El audio que se ha viralizado sobre la supuesta alianza entre la UNE y Baldizón

Se viraliza video con un audio grabado en 2022, en el que supuestamente se refieren a la alianza entre la UNE y Manuel Baldizón en el Congreso de la República.

En los últimos días se ha viralizado en redes sociales, un video en el que se escuchan declaraciones del diputado Mario Taracena, en donde se refieren a la supuesta alianza de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el excandidato presidencial y exconvicto Manuel Baldizón.

Este audio fue grabado el 7 de julio de 2022, durante en una entrevista realizada por la radio Emisoras Unidas. Sin embargo, se ha popularizado recientemente en la red social TikTok, donde se ha mencionado al círculo de poder de Sandra Torres, actual candidata a la presidencia.

En el material audiovisual se escucha al comunicador Luis Felipe Valenzuela consultarle a Taracena sobre una reacción, esto por las declaraciones del diputado Inés Castillo, que lo llamó "el chismoso de la clase", por presuntamente haber entregado a varios diputados, a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).

"Lo falso que sos Inés y te lo estoy diciendo en tu cara. Se te olvida que si alguien se puede hablar de traidores es de vos. Te vendiste, te vendiste a Baldizón por 300 mil quetzales, vos mismo me lo contaste. 300 mil pesos y nos dejaste tirados en aquella época y te fuiste con Líder", afirmó Taracena en aquella ocasión.

En esa declaración también Taracena hace mención a que la "señora" (al referirse a Torres) acabó con el partido "por su necedad, por su ambición" y asegura que ya en tres ocasiones el pueblo de Guatemala la rechazó durante las votaciones.

"Por no querer entender que Guatemala ya le dijo tres veces que no y puso a Otto Pérez de presidente, puso a Jimmy, puso a Giammattei, lo último fue lo peor. El 85% de los guatemaltecos en contra de ella. Eso quiere decir que de cada 10 personas, 9 no la quieren, que es eso", se escucha en el video.

Este es el video:

Los ofrecimientos del Líder

Durante una entrevista con Soy502, Taracena explicó que quien se había encargado de que el transfuguismo se volviera un negocio lucrativo fue Manuel Baldizón, quien asegura ofrecía dinero a los diputados.

"Tuve diputados que me llegaron a decir: 'Mirá, dice (Manuel) Baldizón que te ofrece 1 millón de quetzales y la jefatura de bancada y yo pensaba: '¿Cómo así? A ellos les daban Q300 mil y a mi me ofrecían un melón'. Obviamente nunca lo entendí, porque después en el hemiciclo me insultaba y me metía a juicios", dijo Taracena recientemente.

Además, aseguró que la inconsistencia de Baldizón era ilógica porque después de insultarlo le enviaba regalos caros y hasta flores. "Yo decía: Ve, qué maricón. Además de ser un transa, es maricón", puntualizó.