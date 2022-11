¡Furia en Hawái! El volcán más grande del mundo entra en erupción

El volcán activo más grande del mundo entró en erupción por primera vez en 40 años este lunes, con lava y ceniza en un espectacular uso de furia en Hawái.

Ríos de roca fundida fueron avistados en la cumbre del Mauna Loa, uno de los cinco volcanes del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, así como una columna de vapor y humo en la cima de la Isla Grande.

Las autoridades advirtieron que la situación podía cambiar rápidamente.

El Mauna Loa ha acumulado presión por años, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que reportó que la erupción era visible desde Kona, una localidad en la costa oeste de la isla principal del archipiélago, a unos 72 kilómetros de distancia.

La erupción comenzó cerca de la medianoche del domingo, e inicialmente estaba contenida dentro de la caldera, la zona cóncava en la cima del volcán, pero los vulcanólogos dijeron este lunes que la lava se estaba saliendo por las grietas en los costados.

"La erupción del Mauna Loa se movió de la cima a la Zona de la Falla Noreste, donde varios flujos de lava están pasando por las fisuras", dijo el servicio geológico en su página web.

New ariel video from Paradise Helicopters - Bruce Omori and Mick Kalber #HIwx #hawaii #MaunaLoa #Volcano https://t.co/Sxl10huDKP pic.twitter.com/psscQcRELV — Anthony Quintano (@AnthonyQuintano) November 28, 2022

Volcán volátil

El despacho dijo que por ahora las personas que vivían abajo de la zona de erupción no estaban bajo amenaza, pero evidenció que el volcán era volátil.

Especialistas también advierten que los vientos pueden arrastrar colina abajo gas volcánico, cenizas finas y hebras de vidrio basáltico conocidas como cabellos de Pele.

Estos hilos, que pueden llegar a medir hasta dos metros, son formados cuando las madejas de lava se enfrían rápidamente en el aire. Fueron bautizadas en referencia a Pele, la diosa de los volcanes en Hawái. Pueden ser muy afiladas y representan un peligro potencial de herir los ojos y la piel.

Around 11:30 p.m. HST last night, @NOAA's #GOESWest ️ captured the eruption of Hawaii's #MaunaLoa volcano, inside @Volcanoes_NPS.



This imagery shows the heat signature and the sulfur dioxide released from the #volcano's summit caldera, Moku‘āweoweo. pic.twitter.com/gHEG63rbLb — NOAA Satellites (@NOAASatellites) November 28, 2022

"Montaña grande"



Las autoridades en Hawái no han emitido órdenes de evacuación, a pesar de que el área de la cima y varias carreteras de la región estaban cerradas. Dos refugios fueron abiertos por precaución.

Emitieron una advertencia de caída de cenizas a sotavento del volcán y se espera una ligera acumulación de cenizas en los barcos en aguas oceánicas a lo largo del sureste de la Isla Grande.

El vulcanólogo Robin George Andrews dijo que hay un gran riesgo si la lava comienza a salirse de las grietas hacia los costados del volcán.

Aunque no hay evidencia de que esto esté ocurriendo en Mauna Loa, "el hecho es que esta es una montaña que peligrosamente no ha entrado en erupción desde 1984, la pausa eruptiva más larga de su historia, y por eso tenemos que estar atentos", tuiteó.

Mauna Loa es el volcán más grande de la Tierra en volumen. Su nombre significa "Montaña grande" y cubre la mitad de la Isla Grande y es mayor que el resto de las islas de Hawái juntas.

#MaunaLoa is erupting from vents on the Northeast Rift zone. Flows are moving downslope to the north. USGS Photos from Civil Air Patrol fight. #MaunaLoaErupts @Volcanoes_NPS @Hawaii_EMA @CivilDefenseHI pic.twitter.com/kUYWYPdk4L — USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) November 28, 2022

Los flancos submarinos del volcán se extienden a lo largo de varios kilómetros hasta un fondo oceánico que, a su vez, está deprimido por la gran masa del Mauna Loa, lo que hace que su cumbre esté a unos 17 kilómetros por encima de su base, según el USGS.

Uno de los seis volcanes activos del archipiélago de Hawái, el Mauna Loa ha entrado en erupción 33 veces desde 1843, según el USGS.

La erupción más reciente, en 1984, apareció 22 días y produjo flujos de lava que llegaron hasta unos siete kilómetros de Hilo, una ciudad donde actualmente residen unas 44,000 personas.

El Kilauea, un volcán situado en el flanco sureste del Mauna Loa, entró en erupción de forma casi continua entre 1983 y 2019. Desde hace meses una pequeña erupción se ha estado produciendo allí.