Voló para conocer a novio de internet y la dejó al verla sin filtros

Ella viajó a Washington D.C. para ver al novio que conoció por internet y él no quiso nada con ella.

En redes sociales se ha viralizado la historia de una mujer que viajó a Washington D.C. para encontrarse con el supuesto novio que conoció por internet. Sin embargo, el hombre presuntamente la habría rechazado porque ella "abusaba de los filtros".

La historia fue publicada en TikTok por la usuaria Ninoska Rodriguez. En un primer video se aprecia a la mujer caminando por una terminal aérea. En el texto que acompaña el video se lee: "Para el chico que me pagó el viaje a Washington D.C. y después que me vio sin filtro, no quiso nada conmigo".

La publicación llamó la inmediatamente la atención de los usuarios de TikTok, quienes llenaron de preguntas a la usuaria. Otros bromearon con que al menos le habían pagado un viaje a la capital de los Estados Unidos.

En un segundo video, Rodríguez escribió:

En realidad soy culpable por abusar de los filtros. Debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo.

Poco después lanzó una tercera publicación donde afirmó que había eliminado el chat con su presunto novio y que se disponía a "seguir con su vida".

El primero de estos videos acumuló más de cinco millones de reproducciones en TikTok y suscitó toda clase de comentarios entre los seguidores de la tiktoker.

No obstante, una minoría puso en duda que la historia que contó Rodríguez fuese cierta.

"Eres muy buena. Podrías ser actriz, escribir historias. Tienes mucho talento. Casi me creo el cuento, pero no concuerdan las historias", escribió una usuaria.

Aunque algunos usuarios aún debaten sobre la veracidad de esta historia, una mayoría se ha volcado en comentarios de apoyo y han abundado sobre las expectativas que tiene la gente al buscar pareja en línea.