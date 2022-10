“We are the Tribe”, una fragancia vegana y disruptiva

Para todas las tribus guatemaltecas que se unen y luchan unidos por aquello que creen, Perfumerías Fetiche y United Colors of Benetton presentaron la nueva fragancia "We are the Tribe".

La fragancia masculina en forma de sudadera color azul, fue creada para aquellos que no se conforman y luchan por sus sueños.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Esta EAU DE TOILETTE, desde su frasco hasta el aroma, resulta ser disruptiva y auténtica. Es una oleada de frescor marino que se funde con la masculinidad de las maderas y el ámbar.

Clasificada como una fragancia aromática amaderada, ofrece en sus notas de salida el pomelo y el cardamomo. En el corazón de la fragancia podemos encontrar lavanda y albahaca y en el fondo sentiremos el vetiver junto al ámbar seco.

Una marca responsable con el ambiente

La nueva fragancia de United Colors of Benetton es vegana, biodegradable y con un empaque que integra el sello de ser cartón obtenido de fuentes responsables (FSC). El 96% de sus ingredientes son de origen natural y el 20% del frasco es de cristal reciclado.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Da un paso al frente y descubre la nueva fragancia masculina, la cual ya se encuentra disponible en Perfumerías Fetiche.

Recuerda también que desde este 27 de octubre al 27 de noviembre en todas sus tiendas podrás disfrutar del Gran Bazar de Perfumerías Fetiche y prepararte para las fiestas de fin de año.