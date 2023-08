¡Se queda! Gal Gadot confirma su regreso a "Wonder Woman 3"

-

Gal Gadot, junto a James Gunn y Peter Safran, abrirán un nuevo capítulo con el desarrollo de "Wonder Woman 3".

Recientemente, Gal Gadot promocionó el lanzamiento de su nuevo filme, Heart of Stone, pero también confirmó su nuevo filme, el futuro de "Wonder Woman 3".

Al parecer, los nuevos jefes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, contemplan el regreso de la popular superheroína favorita.

De acuerdo con algunas declaraciones, es probable que Wonder Woman sea parte de los pocos superhéroes que puedan formar parte de la nueva generación del universo que fue creado luego de las reforma de DC Studios.

La actriz mencionó en una exclusiva para ComicBook.com, que los directivos de DC Studios de momento no han descartado Wonder Woman 3 para su nueva historia. "Me encanta interpretar a la Mujer Maravilla. Es tan cercano y querido para mi corazón. Por lo que escuché de James y de Peter, vamos a desarrollar Wonder Woman 3 juntos", expresó Gadot.

Tras la declaración de Gal Gadot ha terminado la ola de especulación negativa que existía en torno a la cinta. Ya que a finales del año pasado, luego de que se anunciaron los cambios en la directiva de DC Films, en The Hollywood Reporter se rumoraba que la tercera entrega ya no estaría en marcha.