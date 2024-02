Abogado: "Magistrados del TSE ya se pusieron a disposición de juez"

-

Cuatro magistrados del TSE tienen orden de captura, por lo que salieron del país y ahora su abogado asegura que ya se presentaron al juzgado a través de su persona.

EN CONTEXTO: MP confirma órdenes de captura en contra de 4 magistrados del TSE

Luego que el Ministerio Público (MP) solicitara órdenes de captura contra cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el abogado que los representa aseguró que "ya se presentaron" y se "pusieron a disposición" a través de su persona.

Los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Vladimir Aguilera y Mynor Franco perdieron la inmunidad en diciembre de 2023 por una denuncia de anomalías en la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El 11 de enero, el MP confirmó órdenes de captura en su contra, pero los magistrados ya habían dejado el país desde el 1 de diciembre del año pasado.

Según el abogado, César Calderón, representante de los magistrados, ellos "ya se presentaron" ante la fiscalía que lleva el caso, así como ante el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, con el fin de solventar su situación legal, pero en el Ministerio Público (MP) no le "prestaron atención".

"Ellos no se van a presentar. Ellos ya se presentaron ante la Fiscalía, quien no me prestó atención, y ante la juez (Wendy Coloma), mediante mi persona", manifestó Calderón.

Sin embargo, indicó que, en lugar de tomarlo en cuenta, el MP presentó una recusación contra Coloma, hecho que fue calificado por el abogado como un "litigio malicioso" que solo busca "retrasar" el proceso contra las autoridades del TSE que están siendo señaladas.

Calderón explicó que mañana jueves 8 de febrero tiene audiencia relacionada con la recusación en la Sala Primera.

"Si (el MP) no hubiera recusado, ellos ya habrían presentado su posición y ya estarían delante de un juez, porque la intención de ellos es presentarse lo antes posible ante un juez, pero por actitudes de la Fiscalía no se ha podido. Los magistrados tienen todo el deseo de presentarse ante la Ley, pero por argucias y artimañas de la fiscal no se ha podido presentar", subrayó el abogado.

Por otro lado, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, indicó que los magistrados se pusieron a disposición desde que se emitieron las órdenes de captura, pero "hubo una recusación del MP" y "ahora está pendiente de resolverse ante la sala jurisdiccional correspondiente".

Alfaro dijo desconocer "la fecha exacta" en la que los cuatro magistrados señalados deberían de volver al país", pero aseguró que "siempre han sido responsables en arreglar estos inconvenientes", pero están a la espera de que se les asigne una audiencia para presentarse.