“Yo nunca”, el juego con íntimas respuestas que contestó Michelle Cohn

Michelle Cohn fue abordada por Telemundo para jugar el famoso "Yo nunca, nunca" donde debió contestar algunas preguntas subidas de tono, éstas fueron sus respuestas.

Miss Guatemala jugó "Yo nunca" en una transmisión con Telemundo, donde debió contestar a algunas preguntas subidas de tono, su acertada manera de pensar enamoró a muchos fans, incluso de otros países.

"Yo nunca, nunca me sentí atraída por el novio de una amiga: no, definitivamente nunca, nunca lo hice" fue su primera respuesta.

"Yo nunca, nunca me escapé de la casa de mis papás para irme a una fiesta: definitivamente nunca lo he hecho, siempre he sido super bien portada", dijo.

"Yo nunca, nunca he dicho una mentira piadosa para no quedar mal: bueno, sí lo he hecho, creo que todos lo hemos hecho, a veces más vale pedir perdón que pedir permiso".

"Yo nunca, nunca he llorado por amor: sí, definitivamente he llorado, sobre todo cuando era adolescente, mis primeros novios, obviamente sí me pasó".

"Yo nunca, nunca me he caído enfrente de todo el mundo: gracias a Dios no lo he hecho ya siendo adulta, sin embargo cuando era niña definitivamente sí, muchísimas veces, de adulta no y más con tacones, imagínate estar en un escenario, caerse, ojalá nunca me pase".

"Yo nunca, nunca falté a clase para irme con mis amigos: creo que no lo hice, de pronto alguna vez en el colegio, no lo sé, tal vez sí pero lo tendría que pensar".

"Yo nunca, nunca me he cortado el pelo sola: tengo que decir que sí lo hice cuando tenía 3 años, agarré una tijera y mi mamá se moría pero creo que todos lo hemos hecho a esa edad".

