"En mi país no existen": youtuber español sorprendido con piñatas guatemaltecas

El youtuber español Paulino G se mostró sorprendido al conocer las piñatas guatemaltecas.

El creador de contenido, Paulino G, reconocido por compartir la cultura y gastronomía de Guatemala en sus redes sociales, se volvió a mostrar sorprendido de las tradiciones del país.

Esta vez, el español grabó un video desde el Parque Colón de la zona 1 capital, en donde recorrió varias piñaterías, mostrándose sorprendido de las creaciones.

"Me acabo de encontrar con una especie de centro comercial de piñatas. Me sorprende muchísimo el tema de las piñatas porque en mi país no existen. Esto es algo de Guatemala y Latinoamérica", dijo Paulino.

El tiktoker resaltó la creatividad y dedicación de quienes elaboran estas figuras. "Hay de todas formas, todos tipos, colores. El ingenio que tienen los chapines es increíble", agregó emocionado.

Finalmente, el extranjero se reunión con el creador de contenido guatemalteco "Chepito Gt", quien le contó a cerca de la tradicional quema del diablo. Ambos grabaron clips de su experiencia.

Así reaccionó el español:

