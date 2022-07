"Voy a ver a Giammattei y a Miguel Martínez aquí", dice Zamora

Al salir de la audiencia de primera declaración, el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, habló de los casos en los que ha contribuido en contra del presidente Alejandro Giammattei.

"Voy a ver a Giammattei y a Miguel Martínez aquí (en las carceletas de Torre de Tribunales)", manifestó el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, al salir de la audiencia del Juzgado de Turno en donde se le informó acerca del caso por el que fue aprehendido.

Zamora fue enviado al centro de detención Mariscal Zavala en donde estará en prisión preventiva a la espera del lunes 1 de agosto, cuando se realice la Audiencia de Primera Declaración.

"Guatemala es como un gallinero en donde las gallinas vivas les ganan a las de abajo y nunca ha habido un cambio. Hoy me toca a mí estar aquí, voy a ser testigo del ingreso del (presidente) Alejandro Giammattei y de Miguel Martínez, algún día también aquí", manifestó Zamora.

"Hoy me toca a mi estar aquí, voy a ser testigo de (Alejandro) Giammattei y de Miguel Martínez algún día también aquí", manifestó el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, al salir de la audiencia en el juzgado de turno.



Además comentó varios de los casos en los que ha participado en contra del mandatario, quien según Zamora, es el responsable de que se encuentre ahora en prisión preventiva.

"Yo contacté a la gente que cuidó a los rusos-ucranianos que estuvieron aquí con los de la mina y que le dieron mordidas al Presidente y a Miguel Martínez en su casa. Yo los reuní con la gente de la FECI (Fiscalía Especial contra la Impunidad cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval) para que dieran su testimonio, más tarde ya cuando no estaban quién los asistiera los saqué a Guatemala con ayuda de una institución internacional porque no había quién los pudiera cuidar aquí", detalló.

También contó que "otra colaboración eficaz" la realizó con el caso de un "abogado" que llegó a sus manos y lo publicó en elPeriódico. "En todo caso mis fuentes son sagradas. Son notas que le caen a uno que tienen interés e impacto nacional hay que publicarlas, no tenemos prohibición", detalló.

Mientras que en el caso de las vacunas de Rusia indicó que "el contrato de confidencialidad... lo firmó la ministra (de Salud, Amelia Flores) no yo, y en todo caso es ella la que debería de tener problemas, no yo", comentó Zamora.

"En el otro caso dicen que hay algo de lavado. Conspiración para lavar y lavado. Tenemos que ver de qué se trata, yo me he cuidado mucho que las fuentes de elPeriódico y las fuentes personales no entreguen efectivo por muchas razones. Incluso cuando nos ha caído efectivo lo reportamos inmediatamente", detalló.

Agregó que "ha habido cosas raras, (porque) hay personas que nos dan donaciones y no las quieren dar aquí para que el Gobierno no se de cuenta, entonces conseguimos una fundación en Washington que recibe donaciones y nos las manda. Y así tenemos otros esquemas de trabajo", manifestó.

José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, habla de las contribuciones que ha realizado en casos relacionados contra el presidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.



Zamora dijo que espera que elPeriódico continúe funcionando, pero comentó que es él principal encargado de cobrar y hacer nuevos clientes.

"Es durísimo cada quincena... Yo soy uno de los vendedores de elPeriódico y el principal cobrador de fuentes que tenemos que cobrar y que nos sirven. Este año nos fue muy bien, la semana entrante cambiábamos de modelo de negocio. Tenía citas con bancos y cosas, no voy a poder ir. Imagino que este problema nos va a afectar los ingresos", resaltó.

"Este problema que estoy teniendo va a afectar los negocios" de @el_Periodico, dice @ChepeZamora, quien se define como vendedor y cobrados de los ingresos a ese medio de comunicación.



El presidente de elPeriódico fue detenido por un caso promovido por la FECI, dirigida ahora por Rafael Curruchiche, incluido por Estados Unidos en la Lista Engel de personas señaladas de "corrupción" y "antidemocráticos".

A Zamora se le imputan los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de dinero y otros activos.