El "extraño" nombre que Christian Nodal quisiera ponerle a su bebé

-

Christian Nodal causó polémica tras confesar cuál sería el nombre que le gustaría ponerle a su bebé.

En una reciente entrevista para un medio colombiano, el cantante Christian Nodal dejó al descubierto el nombre que le gustaría ponerle a su bebé, el cual espera con la rapera argentina, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como "Cazzu".

De acuerdo con el músico de regional mexicano, aún no sabe el género de su bebé, y aclaró que en algún momento dijo que sería una hija, pues siempre ha soñado con tener una nena.

"Si fuese niño, la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro. Y si es niña, pues no sé. Ahí si que no sé", dijo Nodal.

A poco de convertirse en padres

Tras esa revelación, algunos internautas reaccionaron que el nombre nos les parece tan agraciado, pero los fieles seguidores de ambos mencionaron que el nombre que elijan sería el ideal, siempre y cuando el bebé nazca sano.

Cabe destacar que la pareja aún no ha revelado la fecha en la que estaría naciendo su primer bebé, sin embargo, la prensa mexicana y de espectáculos ha señalado que esta podría estar programada para septiembre de 2023.

Por ahora, tanto Cazzu como Nodal presumen en redes sociales la feliz etapa que viven y el amor que se tienen.