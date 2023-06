¿Será una pelea real? Elon Musk y Mark Zuckerberg se retan a duelo en una jaula

-

El CEO de Twitter, Elon Musk, y el de Meta, Mark Zuckerberg, se han retado a través de las redes sociales a una pelea dentro de una jaula, al estilo de los combates de artes marciales mixtas.

Ambas redes sociales mantienen una pugna comercial desde hace años que ahora llegó al terreno personal, aunque en tono humorístico, por el momento.

Poco después de que Musk comprara Twitter, Meta (la casa matriz de Facebook) anunció planes para lanzar su propia plataforma de comunicación social con texto solamente, lo que la convertiría en un rival directo.

Desde entonces Musk ha lanzado varias frases picantes a Zuckerberg en Twitter, hasta que esta semana tuiteó directamente: "Estoy listo para una pelea en una jaula, si él está de acuerdo".

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

Zuckerberg es amante de jiu jitsu, un arte marcial japonés. El miércoles respondió en Instagram con un escueto mensaje: "Dime el lugar".

Mark Zuckerberg respondió a Elon Musk a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram. (Foto: Instagram/@zuck)

"Dios, haz que esto sea verdad", pidió en Twitter un periodista especializado en tecnología, Taylor Lorenz.

"El mejor combate enjaulado entre Musk-Zuckerberg sería aquél en el que entran dos tipos y no sale ninguno", escribió otro bloguero, Bennett Tomlin.

AFP pidió a Meta una confirmación de un posible evento.

Las peleas dentro de jaulas son una especialidad que se conoce como "ultimate fighting championship" (UFC), un campeonato especialmente violento en Estados Unidos, en el que se admite una amplia panoplia de golpes con las extremidades.

Musk respondió recientemente con tono airado a una sugestión de un alto responsable de Meta que comentó que el público quería una alternativa a Twitter "dirigida de forma responsable".

El multimillonario, que ha fundado empresas visionarias como Tesla y SpaceX, se gastó 44 mil millones de dólares para comprar Twitter, y al asumir el cargo despidió a la mayoría de su personal.

Zuckerberg por su parte apostó el año pasado por el metaverso para darle un nuevo impulso a Facebook, una estrategia que por el momento no ha dado los frutos esperados.