¡Fosas clandestinas! Localizan 17 cuerpos sepultados en Chiapas

Un total de 17 de cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas en Chiapas, México.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, México, confirmó la localización de 17 cuerpos en fosas clandestinas en al menos dos municipios de la región. Los operativos, realizados entre el 28 y 29 de diciembre, descubrieron 15 cuerpos en La Concordia y dos más en Palenque.

La mayoría de los cadáveres estaban mutilados. Estos hallazgos son el resultado de investigaciones sobre personas desaparecidas, ya que el sureste de Chiapas es un estado donde el crimen organizado ha escalado, según se lee en medios de comunición mexicanos.

(Foto: X@ramirezlalo_)

El hallazgo

El gobernador, Eduardo Ramírez, publicó en su cuenta de X detalles sobre un operativo para restablecer la seguridad "La Frailesca", una zona próxima a la frontera con Guatemala con una importante actividad agrícola y ganadera, pero que ha sufrido una serie de bloqueos por parte de células criminales desde hace tres años.

"Han sido liberadas las vías de comunicación" y han sido localizados "quince cuerpos hasta el momento en fosas clandestinas en dos bienes inmuebles", detalló el mandatario estatal, el pasado 28 de diciembre.

Crimen organizado controla la zona

Según medios, en la zona de "La Frailesca" hay células criminales que se disputan el control de las rutas del narcotráfico y otros delitos como secuestro o extorsión.

A la par de casi dos décadas de violencia ligada al narcotráfico, en México se han multiplicado los hallazgos de fosas irregulares, algunas con más de un centenar de cadáveres en distintos puntos del país.

(Foto: X@ramirezlalo_)

124 carpetas de investigación

En conferencia de prensa, el fiscal Llaven Abarca señaló que a lo largo de 2024 se iniciaron 124 carpetas de investigación por personas desaparecidas en Chiapas. No obstante, reconoció que hay casos en los que no se presentó la denuncia por temor a represalias.

"Todavía hay personas que no quieren denunciar por miedo, no quiere decir que no haya ocurrido el delito (...) Por eso hoy el llamado a toda la ciudadanía de la región de la Frailesca: si alguien ha sufrido la desaparición de algún familiar o conocido puede acercarse a la Fiscalía de Distrito en Villa Flores", indicó el fiscal.

El fiscal ha destacado que se cuentan con los protocolos correspondientes para determinar la identidad de los cuerpos que han sido localizados.