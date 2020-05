La lucha de 3 propietarios de gimnasios contra el COVID-19

El presidente Alejandro Giammattei ordenó el cierre de varios negocios y restringió la movilidad de los guatemaltecos para detener la propagación del nuevo coronavirus, que a la fecha ha infectado a más de cinco millones de personas en el mundo y ha cobrado más de 325 mil vidas.

Las medidas adoptadas por el gobierno de Guatemala afectaron al sector productivo, en especial a ciertos negocios, como los gimnasios, que se han visto obligados a suspender actividades. Soy502 habló con tres propietarios de estos centros deportivos para determinar cuánto les ha golpeado la pandemia de Covid-19, qué han hecho para enfrentarla y qué se podría hacer para salir adelante. Estas son sus respuestas:

Yuri Monroy, Gerente General, Scandinavia Gyms

El gerente general de Scandinavia Gyms, Yuri Monroy, considera que los bancos podrían exonerar intereses sin quebrar para ayudar a los empresarios a sobrevivir la crisis sanitaria del Covid-19. (Foto: Instagram Scandinavia Gyms)

—¿Su empresa cerró o continúa operando?

—Estamos cerrados desde el 16 de marzo.

—¿Cuántos colaboradores tiene?

—300 personas.

—¿Ha despedido personal? Si lo ha hecho, ¿a cuántos colaboradores ha cesado?

—Sí, estimo que a la mitad. Pagamos las primeras dos quincenas pero luego ya no nos dieron las fuerzas y tuvimos que suspender contratos.

—¿Qué porcentaje han caído las ventas?

—La caída es total, tenemos 0 ventas, 0 ingresos. La situación es crítica porque los costos siguen, la renta hay que pagarla, la luz sigue igual y en algunos casos, nos ha aumentado pese a que no se está usando.

—El personal despedido o suspendido, ¿está recibiendo alguna ayuda de parte del gobierno?

—Ninguna, no responden de la ayuda de los Q75 diarios. La solicitud se hizo al Ministerio de Trabajo pero no hemos recibido respuesta.

—¿Ha logrado renegociar pagos a proveedores, créditos y rentas?

—Estamos tratando de negociar las rentas, pero es difícil. Algunos lugares logramos rebajar el 50%.

La cadena de Scandinavia tenía más de 8 gimnasios y abría todos los días del año hasta que el Covid-19 interrumpió sus operaciones. (Foto: Facebook Scandinavia Gyms)

—¿Ha emprendido otras actividades para mantener la operación?

—Nos pusimos a importar mascarillas.

—¿Qué podría hacer el gobierno de manera diferente?

—No todo es cuestión del gobierno. Pienso que los bancos el año pasado ganaron Q680 millones, al menos algunos de ellos. Creo que deberían de sustituir la palabra “diferido” por “exonerado”, quitar intereses a las tarjetas de crédito y a los locales comerciales, para que ellos puedan dejar de cobrar rentas y mantenimiento. De esa manera nos podríamos ayudar y varios de nosotros podríamos sobrevivir, evitar que quiebre todo mundo. Con dos o tres meses que exoneren los bancos, no van a quebrar y los pequeños podríamos sobrevivir. El problema ahora es que el empresario tiene toda la carga encima

—¿Si pudiera aconsejar al gobierno qué le diría?

—Está bien el toque de queda de las 5 de la tarde. Pero deberían dejar abrir a todos, bajo responsabilidad de cada quien, para que no haya caos. No deberían tener cerradas las carreteras. Deberían hacer tomas de temperatura a la gente que va transitando. Y pruebas de Covid-19 a todo el que se sienta un poco mal, a todo mundo, no solo al que está grave.

Enrique Amaya, Gerente General, Health Point

El doctor Enrique Amaya sigue ofreciendo consultas y rehabilitaciones a deportistas y personas afectadas por lesiones o la edad. (Foto: Cortesía Health Point/Enrique Amaya)

—¿Su empresa cerró o continúa operando?

—Seguí operando como clínica de salud.

—¿Cuántos colaboradores tiene?

—14 colaboradores.

—¿Ha despedido personal? Si lo ha hecho, ¿a cuántos?

—Ninguno.

—¿Qué porcentaje han caído las ventas?

—Alrededor de 60 a 70%.

—El personal despedido o suspendido, ¿está recibiendo alguna ayuda de parte del gobierno?

—Ninguna de las que se ofreció.

—¿Ha logrado renegociar pagos a proveedores, créditos y rentas?

—En cierta forma, pero no en la proporción que se necesita.

—¿Ha emprendido otras actividades para mantener la operación?

—Alquilar equipo, realizar consultas y terapias por video llamada, publicar material didáctico en las redes sociales.

El conocido médico Enrique Amaya recién había trasladado su gimnasio cuando ocurrió la pandemia de Covid-19, interrumpiendo la operación. (Foto: Cortesía Health Point/Enrique Amaya)

—¿Qué podría hacer el gobierno de manera diferente?

—Actualmente cambiar de estrategia y no seguir amedrentando a la gente, si no nunca se va a abrir. Mantener dos factores principales para evitar el contagio: distanciamiento y lavado constante de manos. Mejorar planes de educación en torno a la crisis, incrementando la calidad del material de divulgación. Publicar protocolos para combatir al virus, siguiendo las investigaciones italianas y no las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas. Convencer a la gente que este no es un virus mortal. Volver el tratamiento ambulatorio con excepción de las complicaciones.

—¿Si pudiera aconsejar al gobierno qué le diría?

—Crear un consejo y un cuerpo consultivo ad hoc. No precipitarse en las recomendaciones y decisiones. Escuchar a gente con conocimiento afuera de sus equipos y buscar salud y calidad de vida integral. De nada sirve estar vivo si no se tienen los satisfactores mínimos. Apoyar más a la pequeña y mediana empresa y a la economía informal.

Eddy Beder González, Gerente General, Reto

El gimnasio Reto, ubicado en Plaza San Isidro, no ha cesado a ningún trabajador. (Foto: Cortesía Eddy Beder González)

—¿Su empresa cerró o continúa operando?

—Está cerrada.

—¿Cuántos colaboradores tiene?

—10 colaboradores.

—¿Ha despedido personal? Si lo ha hecho, ¿a cuántos?

—Por el momento, a nadie. Se está haciendo todo el esfuerzo por apoyar a nuestro equipo.

—¿Qué porcentaje han caído las ventas?

—70%.

—El personal despedido o suspendido, ¿está recibiendo alguna ayuda de parte del gobierno?

—No se ha recibido ninguna ayuda del gobierno.

—¿Ha logrado renegociar pagos a proveedores, créditos y rentas?

—Algunas opciones se han logrado negociar con nuestros acreedores y proveedores, pero no todas.

Eddy Beder González, propietario del gimnasio Reto, representando a Guatemala con la Selección Nacional de rugby. (Foto: Cortesía Eddy Beder González)

—¿Ha emprendido otras actividades para mantener la operación?

—Se han implementado clases a distancia.

—¿Qué podría hacer el gobierno de manera diferente?

—Implementar estrategias de reactivación de la economía no acorde a categorías específicas divididas por sector, sino a la viabilidad y seguridad de cada empresa para brindar medidas sanitarias a sus clientes y colaboradores. Actualmente dejaron completamente fuera a todos los centros de práctica del deporte, de manera generalizada.

—¿Si pudiera aconsejar al gobierno qué le diría?

—Que realice evaluaciones en los centros de práctica de deporte, para constatar su capacidad de respuesta, medidas sanitarias implementadas y todo tipo de gestión que permita una operación segura y viable.