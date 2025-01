Colisión entre 2 trenes en túnel de la estación de Francia deja al menos 30 heridos

-

La colisión de dos trenes en la estación de Estrasburgo, Francia dejó al menos 30 heridos.

Al menos 30 personas resultaron heridas en un accidente ocurrido este sábado 11 de enero en la estación de Estrasburgo, Francia, cuando dos tranvías chocaron en el túnel de la gare de la ciudad del Bas-Rhin.

Según una fuente policial de CNEWS, el choque dejó entre 20 y 30 heridos, algunos de ellos con urgencias relativas.

El accidente ocurrió cuando uno de los tranvías, al parecer debido a que el conductor no respetó la señalización, cambió de vía y chocó frontalmente con otro tranvía que estaba detenido en la estación.

Tras la colisión, uno de los tranvías descarriló y el humo comenzó a llenar el túnel, lo que generó escenas caóticas. Los pasajeros rompieron las puertas de los vagones para sacar a los heridos, mientras el pánico se apoderaba de la estación.

Actualmente, se lleva a cabo una operación de rescate y las autoridades están investigando las causas del accidente. La policía local y los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para atender a las víctimas y esclarecer los detalles del incidente.