Loraine Quinto revela los movimientos de su bebé

Loraine Quinto mostró un ultrasonido donde se aprecia cómo su pequeño se mueve dentro del vientre.

A través de un video se muestran los movimientos del bebé en un emocionante momento en su vida.

"Aquí te estamos esperando mi amor, desde ya hacemos un excelente equipo", escribió junto a la imagen donde da pequeños saltitos mientras se acomoda.

Momento de felicidad. (Foto: Instagram)

Quinto espera de su primer hijo junto a su esposo Franz Rossbach, hasta el momento se desconoce si será niño o niña.

"Our cherry on top. No podemos estar más felices al compartirles que nuestra familia está completa, porque ahora somos 3", dijo cuando compartió la sorpresa.

Hermosos momentos.

"Hoy te quiero dedicar este post a ti, mi compañero de vida, el amor de mi vida, mi esposo: el día que me casé contigo, yo sabía que lo hacía con un gran hombre, responsable, trabajador, caballeroso, atento, consiente, visionario y protector. Y durante estas semanas, cada día y cada noche confirmo que no me equivoqué en elegirte. Me has cuidado con cada centímetro de tu cuerpo, con cada minuto de tu tiempo", dedicó palabras a su esposo.

Loraine contó que Franz está junto a ella en cada antojo, náusea, molestia, lágrima y alegría., disfrutando de esta especial etapa.