Esta es la pregunta que provocó la suspensión de un estudiante de la Usac

La Facultad de Ingeniería de la Usac consideró una "falta de respeto" la pregunta que realizó el estudiante Rolando Tecú, razón por la que fue suspendido por un año.

Rolando Estuardo Tecú López, estudiante de maestría en estadística aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quien fue suspendido por un año tras realizar una pregunta, compartió con Soy502 el acta que consta que su intervención fue considerada una "falta de respeto".

El acta, que fue dirigida a Tecú por parte de la Junta Directiva de dicha unidad académica, detalla la razón por la que el universitario fue suspendido por un año de sus clases de maestría.

Según se lee en el documento, las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Usac determinaron, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos de dicha casa universitaria, que el comentario y pregunta realizada por el estudiante Rolando Tecú durante una charla para estudiantes de primer ingreso fue una "falta de respeto para las autoridades que realizaban ese evento y principalmente contra la Decana Anabela Córdova.

"En el numeral SEGUNDO, de dicha Resolución, se estableció solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, opinión con relación al caso expuesto acaecido con el estudiante Rolando Estuardo Tecú López, por su actuar en una actividad plenamente académica , con alumnos de primer ingreso; y observarse el comentario realizado como una falta de respeto a las autoridades que organizaban este evento y a la Decana de la Facultad, existiendo los medios de comunicación para ello por medio de salas virtuales que posee la Facultad de Ingeniería, mismos que están publicados en la página web para resolver este tipo de dudas", se lee en el documento.

La pregunta incómoda

El documento señala que el estudiante, pese a no utilizar lenguaje soez, sí se comunicó de forma irrespetuosa. Esto dice el documento sobre el "actuar" de Tecú López y la pregunta que incomodó a las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Usac:

"El estudiante Tecú López aduce ignorancia del hecho que se le atribuye, del cual fue parte participante en las charlas realizadas para estudiantes de primer ingreso en el mes de enero de 2023, sin embargo, en el número 11 de su escrito reitera que: "en mi intervención no falté el respeto ni a la señora Decana de esa Facultad y mucho menos a quienes tenían a su cargo el desarrollo de la reunión informativa de marras, pues tomé la palabra porque ellas mismas me la dieron, es decir me lo permitieron, aun no siendo un aspirante al primer ingreso". Con esto denota que está consciente de la actitud asumida al expresarse de esta manera, tomando en cuenta que las carencias educacionales hacen que muchas personas no sepan guardar las normas básicas de convivencia, dado que las palabras textuales utilizadas fueron estas:



"... Es una lástima que aquí no esté la Decana, la verdad quería preguntarle unos asuntos porque como cuesta contactarse con ella, pero tal vez alguno de los anfitriones puede pasarle la pregunta el asunto es ¿por qué no ha convocado a elecciones de decanatura? No quisiera pensar que ella se quisiera quedar en el cargo, verdad..." no obstante el hecho de de existir omisión de palabras soeces, no implica que los términos utilizados no estuvieran fuera de contexto de la reunión que se estaba llevando a cabo; manifestando con ello la falta de respeto hacia las autoridades de la Facultad de Ingeniería de las cuales es estudiante el Bachiller Tecú López", concluye el párrafo que se lee en el documento.

Así denunció Rolando su suspensión

Indignación en la comunidad estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) causó la inesperada suspensión académica de Rolando Tecú, estudiante de maestría en estadística aplicada de la Facultad de Ingeniería de dicha casa de estudio.

Según denunció el estudiante, fue dado de baja por un año de sus clases y actividades educativas tras preguntar sobre la fecha en la que se realizarían las elecciones a decanatura para la facultad mencionada, pues están aplazadas desde octubre de 2022.

"Buenas tardes a todos, mi nombre es Rolando Tecú, soy estudiante en la maestría en estadística aplicada en la Facultad de Ingeniería de la Usac. Recientemente fui notificado de parte de la Junta Directiva de la suspensión de mi matrícula estudiantil por un año (...) Increíblemente por el hecho de haber preguntado cuándo se realizarían las elecciones a decanatura en la facultad, proceso que tuvo que haber iniciado desde octubre del año pasado (2022)", dijo Tecú.

Mediante un video publicado a través de la cuenta de TikTok de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería de la Usac y que también fue compartido a Soy502 por el estudiante suspendido, explicó a detalle lo ocurrido y a su vez confirmó que el martes 25 de julio presentó un recurso de apelación.

"El día de hoy, 25 de julio, he presentado mi recurso de apelación. El día de hoy también presenté un memorial hacia junta directiva en donde solicito que me vuelvan a habilitar todos mis links y mis usuarios para que pueda recibir clases, esto debido a que la semana pasada se me inhabilitaron todos, acción que es completamente ilegal porque no respetaron el debido proceso y no respetaron el tiempo de impugnación", puntualizó Tecú.

En esa misma línea, el estudiante pidió a las autoridades que la Facultad de Ingeniería a que reconsideren sus acciones y que revisen su expediente estudiantil, el cual está limpio y que sus promedios son altos.

Reacciones en redes sociales

Tras este suceso, estudiantes de diversas unidades académicas de la Usac rechazaron las acciones tomadas por la Junta Directiva de Ingeniería, y se han solidarizado con Rolando.

Por aparte, representantes estudiantiles de ingeniería de la Usac de centros regionales han señalado como acto arbitrario las decisiones de las autoridades de la Facultad de Ingeniería.

Mientras que mediante un comunicado, el Consejo General de Representantes de Psicología mostró su preocupación por la suspensión de la matricula de Rolando, afirmando su solidaridad para defender los derechos del implicado y de estudiantes de la Usac.

