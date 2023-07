¡Suspendido por preguntar! Estudiante de la Usac queda fuera por un año

-

La Usac suspendió por un año al estudiante de ingeniería Rolando Tecú tras preguntar por fechas para Elecciones de Decano para su unidad académica.

Indignación en la comunidad estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) causó la inesperada suspensión académica de Rolando Tecú, estudiante de maestría en estadística aplicada de la Facultad de Ingeniería de dicha casa de estudio.

Según denunció el estudiante, fue dado de baja por un año de sus clases y actividades educativas tras preguntar sobre la fecha en la que se realizarían las elecciones a decanatura para la facultad mencionada, pues están aplazadas desde octubre de 2022.

"Buenas tardes a todos, mi nombre es Rolando Tecú, soy estudiante en la maestría en estadística aplicada en la Facultad de Ingeniería de la Usac. Recientemente fui notificado de parte de la Junta Directiva de la suspensión de mi matrícula estudiantil por un año (...) Increíblemente por el hecho de haber preguntado cuándo se realizarían las elecciones a decanatura en la facultad, proceso que tuvo que haber iniciado desde octubre del año pasado (2022)", dijo Tecú.

Mediante un video publicado a través de la cuenta de TikTok de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería de la Usac, Rolando explicó a detalle lo ocurrido y a su vez confirmó que el martes 25 de julio presentó un recurso de apelación.

"El día de hoy, 25 de julio, he presentado mi recurso de apelación. El día de hoy también presenté un memorial hacia junta directiva en donde solicito que me vuelvan a habilitar todos mis links y mis usuarios para que pueda recibir clases, esto debido a que la semana pasada se me inhabilitaron todos, acción que es completamente ilegal porque no respetaron el debido proceso y no respetaron el tiempo de impugnación", puntualizó Tecú.

En esa misma línea, el estudiante pidió a las autoridades que la Facultad de Ingeniería a que reconsideren sus acciones y que revisen su expediente estudiantil, el cual está limpio y que sus promedios son altos.

Mira aquí el video:

Facultad de Ingeniería de la Usac suspendió por un año al estudiante Rolando Tecú por preguntar sobre el proceso de Elecciones de Decanatura de dicha unidad académica.@soy_502 pic.twitter.com/EoQwXayvN6 — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) July 26, 2023

Tras este suceso, estudiantes de diversas unidades académicas de la Usac rechazaron las acciones tomadas por la Junta Directiva de Ingeniería, y se han solidarizado con Rolando.

Por aparte, representantes estudiantiles de ingeniería de la Usac de centros regionales han señalado como acto arbitrario las decisiones de las autoridades de la Facultad de Ingeniería.

(Foto: Asociación de Estudiantes de Ingeniería de Occidente)

Mientras que mediante un comunicado, el Consejo General de Representantes de Psicología mostró su preocupación por la suspensión de la matricula de Rolando, afirmando su solidaridad para defender los derechos del implicado y de estudiantes de la Usac.

(Foto: Consejo General de Representantes de Psicología)