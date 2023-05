El actor de “La Gloria” regresa con otra dramática serie coreana

El popular actor Lee Do-hyun, de la serie "La Gloria" protagoniza una nueva serie en Netflix.

El famoso actor Lee Do-hyun, una vez más interpretará un nuevo personaje en la serie coreana "La buena mala madre".

La trama de la serie se basa en la vida de Jin Young-soon, una mujer que crió sola a su hijo, Choi Kang-ho, y aunque se esforzó para darle una vida digna, es muy estricta y dura con él. Lo que genera que la relación de ambos se fracture.

"Un trágico accidente deja a un ambicioso fiscal con la mente de un niño, obligándolo a él y a su madre a embarcarse en un viaje para sanar su relación", describe la sinopsis oficial de la serie.

"La buena mala madre" estará dividida en 14 episodios. Cada semana Netflix estará publicando dos capítulos nuevos hasta completar la primera temporada del drama coreano.

La serie es dirigida por Shim Na Yeon y fue escrita por el guionista Bae So Young. El elenco está conformado por Lee Do Hyun, Ra Mi Ran, Ahn Eun Jin, Yoo In Soo, Kim Won Hae y Seo Yi Sook.

Mira el trailer aquí:

Si deseas ver otra serie protagonizada por Lee Do-hyun, te recomendamos "La Gloria", que también se encuentra disponible en Netflix.