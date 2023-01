¡Primer vistazo! Continúa la venganza en la segunda parte de "La Gloria"

Netflix captó la atención de sus usuarios con el estreno reciente de "La gloria" y la segunda temporada no tarda en salir.

El pasado 30 de diciembre, el gigante del streaming sorprendió con el estreno de "La gloria", serie que en las últimas semanas se ha convertido en una de las más vistas por los usuarios a nivel mundial.

Y aunque solo ha pasado un mes desde entonces, la segunda parte de este thriller surcoreano fue confirmada e incluso han salido a luz las primeras tomas de la serie.

Netflix reveló en sus redes sociales algunas escenas que serán parte de la trama que ha cautivado a muchos.

The Glory Part 2 premieres March 10 — FIRST LOOK: pic.twitter.com/u1g5bJ0Ntw — Netflix (@netflix) January 18, 2023

Los protagonistas son Song Hye-kyo, Lee Do-hyun y Lim Ji-yeon. Ha sido descrita como "siniestra" debido a la impresionante manera en la que está contada la historia de una mujer que, durante su adolescencia, sufrió mucho bullying por parte de sus compañeros del colegio.

Ella nunca olvidó la situación que tuvo que padecer y busca venganza. A tan solo un mes de su estreno, ya es todo un éxito en reproducciones e incluso seguidores exigen una segunda parte.

Los nuevos capítulos estarán disponible a partir del próximo 10 de marzo.

Mira el tráiler de la primera parte: