Actor de Hollywood visita a niños en escuela de Ciudad Quetzal

Arturo Castro sorprendió con una visita a Guatemala a un grupo de niños en Ciudad Quetzal.

El actor guatemalteco que conquistó Hollywood compartió un agradable momento junto a los pequeños de una escuela de San Juan Sacatepéquez que ha recibido su apoyo a través de la donación de equipo para educarlos en tecnología como embajador de Funsepa.

"Llevo años colaborando con Funsepa y ayer fue el primer día que pude ver de cerca su impacto. Fuimos a una pequeña escuela en un área remota de Ciudad Quetzal y ver los nuevos laboratorios de computación que Funsepa instaló y cómo ha abierto un mundo de posibilidades para estos maravillosos niños ¡es increíblemente conmovedor! Estos niños fueron muy educados y alegres y me siento increíblemente privilegiado de haberlos conocido. Si deseas participar, visita el sitio web de Funsepa. ¡Mi corazón esta lleno! ¡Salú!", escribió.

Castro conversó con los pequeños y compartió videos donde realiza juegos en clase, también comparte en el área exterior de la escuela y donde conoce las instalaciones del laboratorio de computación con el equipo que donó.

Quién es Arturo Castro:

Es un actor guatemalteco conocido por su interpretación de Jaime Castro en la serie estadounidense Broad City de Comedy Central, también interpretó a David Rodríguez en la serie "Narcos" de Netflix y Pablo Escobar en la película Weird: The Al Yankovic Story de The Roku Channel. Su última actuación fue junto a Anya Taylor-Joy en la cinta "The Menú", además destacó en el Live Action de la clásica historia de Disney de "La dama y el Vagabundo".

