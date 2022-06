Actor guatemalteco Arturo Castro actúa con Anya Taylor-Joy

Arturo Castro actuó en la cinta "The Menu", donde compartió créditos con Anya Taylor-Joy.

A través de sus redes sociales Arturo anunció su emoción al ser parte de esta película:

"Estoy emocionado de compartir con ustedes el primer adelanto de mi nueva película 'The Menu'. Fue una clase magistral de actuación ver a Ralph y todo el elenco trabajar en el set todos los días. ¡Espero que les encante!", escribió el guatemalteco que triunfó en Hollywood.

The Menu es una comedia satírica con tintes de terror psicológico producida por McKay y dirigida por Ark Mylord, protagonizara por por la británica argentina Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult y Ralph Fiennes.

Margot y Tyler son una joven pareja que visita un exclusivo restaurante en una lujosa isla remota. El menú de degustación del famoso Chef Slowik, que promete ingredientes, tanto sorprendentes como inusuales, así dará algo mucho más profundo que una simple comida.

La película se estrenará el 18 de noviembre del 2022 en los cines del mundo.

Castro participó como David Rodríguez en la serie Narcos, de Netflix, también estuvo en la comedia Yes Day de Jennifer Garner, previo a esto participó en la serie Broad City, de Comedy Central.

So excited to share with yall the first teaser for my new film @TheMenuFilm ! It was truly an acting master class watching Ralph and Anya and the whole cast work on set daily. Hope you love! :) pic.twitter.com/rqBvUvKSBy — Arturo (@arturocastro85) June 1, 2022

ESTAS SON LAS IMÁGENES DONDE APARECE ARTURO CASTRO:

(Foto: Youtube)

(Foto:Youtube)

(Foto: Oficial)

MIRA EL ADELANTO: