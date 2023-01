Acusan a actor de la popular serie de Netflix "Merlina" de abuso sexual

Uno de los actores principales de la serie "Merlina" está siendo acusado de abuso sexual y seguidores piden sacarlo de la próxima temporada.

Desde su estreno en noviembre pasado, "Merlina" se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix junto a Stranger Things y Dahmer.

Sin embargo, en las últimas horas el motivo por el que se ha mencionado la serie protagonizada por Jenna Ortega no es uno para celebrar.

Y es que el actor Percy Hynes White, quien da vida a Xavier ha sido acusado de abuso sexual en numerosas publicaciones de Twitter.

Percy Hynes es acusado de abuso sexual. (Foto: Ámbito)

Según los testimonios, las acusaciones son del período en que estudiaba la secundaria en Toronto, Canadá. Es decir, cuando tenía entre 17 y 20 años.

Una de las denuncias la hizo la usuaria Milkievich en un tuit en el que narró con detalles la clase de fiestas que Hynes organizaba con sus amigos, así como los presuntos abusos que estos ejercían contra sus novias.

"Invitaban explícitamente a mujeres que pensaban que estaban buenas para poder emborracharlas y tener sexo con ellas", se lee. Además, admitió que el joven abusó sexualmente de una de sus amigas por medio de amenazas y manipulaciones.

Este tuit se volvió tendencia en redes sociales, lo que hizo que más internautas revelaran otras experiencias. "Dejó que abusaran de mí en su sótano, y cuando me llamó al respecto, estaba más preocupado por la policía que por si yo estaba bien", añadió la usuaria Desirée Cameron.

Tras la serie de denuncias en su contra, varios seguidores de la serie han exigido a Netlix que retiren a Percy de la segunda temporada. Hasta el momento, ni la compañía ni el actor se han pronunciado al respecto.