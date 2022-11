"Merlina", la serie de Netflix que ha roto récord de visualizaciones en una semana

La recién estrenada serie de Netflix,"Merlina", rompió récord de visualizaciones a una semana de su estreno.

A una semana de su estreno, "Merlina" se ha consolidado como el lanzamiento más visto en la historia de Netflix.

Y es que la esperada producción de Tim Burton acumuló más de 341 millones de horas de reproducciones en su primera semana disponible en la plataforma.

Wednesday now holds the record for most hours viewed in a week for an English-language series on Netflix, with 341.2 MILLION HOURS!



The series — starring Jenna Ortega from EPs Tim Burton, Al Gough & Miles Millar — is #1 in 83 countries, tying the record set by Stranger Things 4 pic.twitter.com/o8yhS2EmXF — Netflix (@netflix) November 29, 2022

La serie protagonizada por Jenna Ortega se ha posicionado como la número uno en 83 países. Esto la hace romper el récord previo de Stranger Things 4, estreno televisivo que acumuló 335 millones de horas.

¿De qué trata?

La historia cuenta la vida de Merlina Adams, quien llega a la Academia Nevermore. Allí debe aprender a usar sus extrañas habilidades psíquicas para dar con el responsable de una serie de brutales asesinatos, los que revelarán más sobre el pasado de su familia.

Tim Burton es el creador de la serie, y también el encargado de dirigir los cuatro primeros episodios.

En redes sociales, internautas han aplaudido la actuación de Jenna al punto de exigir una segunda parte del show.