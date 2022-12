¿Adiós a TikTok? Buscan prohibir la famosa red social

Buscan prohibir la famosa red social de TikTok.

En Estados Unidos, un grupo de legisladores bipartidistas impulsó un proyecto de ley que busca prohibir la red social de TikTok.

La iniciativa que ha sido presentada por el senador republicano de Florida, Marco Rubio, pretende que las transacciones de cualquier empresa de redes sociales bajo influencia de China, Rusia y aquellos países extranjeros de interés.

En una carta que fue dirigida para Sundar Pichai y Tim Cook, CEOs de Google y Apple, se dio a conocer todos los motivos por el que solicitan que TikTok quede eliminada, entre ello se habla de los "riesgos de seguridad nacional".

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.



It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.



I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) June 28, 2022

*Con información de El Diariony.