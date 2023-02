¡Proyecto en marcha! Adria Arjona será protagonista de una nueva película

Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y Wagner Moura Protagonizan 'Di Su Nombre' de Gerardo Naranjo.

Adria Arjona y Wagner Moura protagonizarán la adaptación cinematográfica del exitoso libro de Francisco Goldman "Say Her Name" (Di su nombre). La película, que será dirigida por Gerardo Naranjo, contará con un guión de Goldman, mientras que Arjona y Moura serán productores ejecutivos. UTA Independent Film Group representa los derechos mundiales.

Naranjo es mejor conocido por dirigir "Miss Bala", que se estrenó en Cannes en 2011 y fue la candidata mexicana a los premios Oscar y Goya de ese año. Ha dirigido episodios de aclamadas series como "The Walking Dead" y "Narcos", y su última película "Kokoloko" ganó el premio a Mejor Película Mexicana en Guadalajara 2020.

Arjona es mejor conocida por protagonizar "Father of the Bride" de HBO Max, así como por su papel protagónico en la serie "Andor" de Star Wars. También coprotagonizó "Morbius". Próximamente aparecerá en la comedia de acción de Richard Linklater "Hitman" junto a Glen Powell y en la película debut como directora de Zoe Kravitz "Pussy Island".

Adria Arjona and Wagner Moura will star in Gerardo Naranjo's 'Say Her Name'.



The feature film is based on Francisco Goldman’s bestselling book of the same name. pic.twitter.com/aeStbmBwW9 — best of adria arjona (@adriafiles) February 10, 2023

Los productores de "Say Her Name" son William Horberg de Wonderful Films ("The Queen's Gambit"), Juan de Dios Larraín de Fabula Films ("A Fantastic Woman") y Zak Kilberg de Convergent Media ("The Mauritanian"). Russell Smith y Michael Cleaver de Convergent Media, Pablo Larraín de Fabula, Carlos Enrique Cuscó y Ari Taboada de Foton Pictures son los productores ejecutivos, junto con Laura Bickford.

"La película contiene amor y tragedia a partes iguales. Me encanta cómo la relación de Francisco y Aura evoluciona de un simple coqueteo a un universo significativo que crean juntos tanto en México como en Nueva York, un amor que cambia la vida de ambos", dijo Naranjo. "Paradójicamente, es en las idílicas playas de México donde Aura muere trágicamente. El accidente mueve la historia hacia el duelo en forma de memoria y nostalgia".

* Con información de Variety