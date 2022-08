Adria Arjona sorprende al aparecer en adelanto de la serie de Star Wars "Andor"

Adria Arjona sorprendió a sus seguidores al aparecer en el adelanto de la nueva serie de Star Wars "Andor".

La hija de Ricardo Arjona es una de las protagonistas de la historia junto a Diego Luna.

En una entrevista para The Hollywood Reporter la actriz no quiso revelar su personaje, pero sí contó cómo fue su experiencia en este proyecto.

Arjona describió que se trata de una mujer ·"muy práctica" y confirmó que ya había audicionado para otros proyectos de Star Wars pero al llegar al set y ver cumplido su sueño no pudo evitar sentirse abrumada.

“Justo antes de entrar miré a Diego y estaba temblando, yo estaba como, 'Estoy tan nerviosa' y él puso su mano sobre mi hombro y me dijo: 'Tienes esto', yo estaba como, 'Oh, Dios, eso espero' y luego Tony (Gilroy, guionista de la historia) me dio el papel en la sala, solo hice la escena una vez y me dijo: “Conseguiste el trabajo amiga mía, ¡Bienvenida a Star Wars!"'.

"Durante la preparación me decía a mí misma: 'Simplemente no voy a pensar que esto es Star Wars porque cuanto más lo pienso, más nerviosa me pongo', cuando aparecí en el set dije: 'No hay forma de que pueda salirme con la mía sin pensar en el hecho de que realmente lo es', Cada artilugio, cada objeto de utilería, dondequiera que mires, estás como, 'Oh, Dios mío, estoy en Star Wars', así que tuve que abrazarlo y decir, 'Está bien, estoy en Star Wars'".

"Construyeron una ciudad entera y todo era una especie de 360, la cámara puede disparar en cualquier lugar y fue realmente alucinante, también amo a mi personaje. Desearía poder contar más sobre ella, pero ni siquiera creo que puedo darte su nombre, me lo iba a tatuar en el brazo y luego dije: '¿Qué pasa si me tomo una foto o algo así y la gente dice: '¿qué es esa cosa?' Así que dije: '¡Ah!, tengo que esperar a que salga' (risas)".

La serie tiene lugar en los eventos previos a Rogue One y relata las primeras aventuras de Cassian Andor con la Alianza Rebelde.

Andor es la cuarta serie en acción real de Disney+ y será la más larga a la fecha pues cuenta con 12 episodios. El personaje de Diego Luna se une a la Rebelión, en un mundo sin Jedi, en el que la galaxia está sumida en la miseria y el caos por culpa del régimen del Imperio. Otros actores del elenco son Forest Whitaker, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård,, Dennis Gough, Kyle Soler y Fiona Shaw.

Andor se estrenará el 21 de septiembre del 2022 en Disney Plus.

MIRA EL ADELANTO: