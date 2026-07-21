La Albiceleste vuelve a casa sin Messi tras caer en la final ante España

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Parte del plantel de la selección argentina y del cuerpo técnico regresó a Buenos Aires este lunes, donde era esperada por miles de aficionados frente al predio de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), en Ezeiza, pese a la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

El capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, no viajó al país junto al resto del plantel, pero se pronunció en redes para agradecer por el apoyo recibido durante la Copa. Según el Diario Olé, estaría viajando en los próximos días directo a Rosario para pasar tiempo con sus padres antes de volver a su club, el Inter Miami.

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Entre los que sí arribaron a la capital argentina se encuentran el seleccionador Lionel Scaloni, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel.

Como en ocasiones anteriores, miles de seguidores los esperan en el predio de la AFA donde suelen alojarse, para agradecer al plantel con cantos y banderas, a pesar del frío y la lluvia en Buenos Aires.

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"Esta selección nos unió a todos y hay que estar agradecidos por eso, logró unir a los argentinos. Siempre vamos a estar para ellos aunque llueva o pierdan", dijo Leonardo Barrientos, un trabajador textil de 36 años.

En 2022, millones de personas habían celebrado en las calles el regreso victorioso desde Catar de la selección argentina con su tercera Copa Mundial.

Esta vez, la convocatoria es menor, pero miles de hinchas, muchos en familia, se acercaron pese a la derrota con banderas y camisolas para cantar a todo volumen el himno nacional y las canciones de la selección.

*Con información de AFP