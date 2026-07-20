La celebración de los reyes de España luego de que la selección ganara el Mundial

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Tras la victoria de la selección española en el Mundial 20206 de la FIFA, la familia real se unió a los jugadores para celebrar el triunfo.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía se gozaron con el júbilo de los integrantes de la La Roja al obtener la Copa del Mundo.

En algunos videos que circulan en redes se aprecia al rey alzar la Copa, además se viralizó al ingreso de los 4 miembros de la realeza para unirse a la celebración.

#CopaMundialFIFA | #España | #fifaworldcup | #tiktokfootballacademy ♬ sonido original - Selección española @sefutbol ¿Podemos hablar ya de la que se lió en el vestuario? ¡Así se celebra UN MUNDIAL! #VamosEspaña

Este es el segundo mundial en el que España obtiene la victoria y con emoción disfrutan del éxito.

"La final de este Mundial no es sólo un partido. Es una ilusión compartida que une a todo un país y emociona también a quienes en todo el mundo llevan a España en el corazón", escribió la familia de manera oficial en Instagram.

Además de los reyes y las infantas, también disfrutaron de la victoria Iker Casillas, Sergio Ramos, David Villa y Carles Puyol. "Hoy, millones de personas os acompañan y sueñan junto a vosotros. ¡A por la victoria!", agregaron.

La selección también fue recibida con ovaciones.

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#españa #seleccionespañola ♬ original sound - Jaden Sale @revista_hola Así ha sido el recibimiento de la selección española en el Palacio de la Zarzuela por parte de la Familia Real Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, han posado junto a la selección española entre aplausos, cánticos y uno de los regalos más esperados: la nueva equipación con las dos estrellas ⭐️⭐️, símbolo del segundo título mundial #familiareal