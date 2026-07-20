¡Viva Guatemala! el saludo de Gianni Infantino tras entregar la Copa del Mundo

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Gianni Infantino envió un saludo para los guatemaltecos tras la final por la copa del Mundial FIFA 2026, que se llevó España.

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"¡Viva Guatemala!", expresó al escuchar el nombre del país, saliendo del escenario rumbo al túnel en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium).

Foto: David Coronado.

El presentador guatemalteco radicado en México, David Coronado, pudo pasearse por las áreas donde se encuentran los equipos y abordó al Presidente de la Fédération Internationale de Football Association FIFA.

"Gianni para Guatemala, manda un saludo", le dijo el "Chilero", como es conocido en el país.

"¡Viva Guatemala! me gusta mucho Guatemala, un abrazo Guatemala, ¡gracias!", respondió Infantino.

David se encargó de algunos enlaces para TV Azteca, y no perdió la oportunidad para conocer a algunas personalidades del fútbol del mundo.

¿Quién es Gianni Infantino en FIFA?

Giovanni Vincenzo Infantino nació el 23 de marzo de 1970 en Suiza, hijo de padres italianos migrantes. A los 18 años asumió la presidencia del club de su localidad en la ciudad de Brig.

Su carrera siempre se enfocó en la gestión deportiva, estudió la licenciatura en Derecho y desempeñó distintos cargos relacionados con la administración deportiva.

Trabajó como secretario general del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES), además de colaborar con instituciones vinculadas al futbol en Italia, España y Suiza.

Formó parte de la UEFA en el año 2000 donde ingresó en el área jurídica y comercial. En 2004 fue nombrado director de Asuntos Jurídicos y Licencias de Clubes y en 2007 ascendió a secretario general adjunto hasta que en 2009 fue secretario general.

En octubre de 2015 anunció su candidatura para dirigir la FIFA, y el 26 de febrero de 2016, fue elegido presidente del organismo durante un congreso extraordinario celebrado en Zúrich.

Habla italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués y árabe. Ha formado parte en los torneos de Rusia 2018 y Qatar 2022.

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