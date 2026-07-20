Fiesta en Cibeles: España festeja el título mundial ante miles de fanáticos

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Madrid no durmió. La plaza de Cibeles, donde se congregaron más de 100 mil aficionados, se transformó en un hervidero de pasión y euforia para rendir homenaje a los nuevos reyes del futbol mundial con una celebración que concluyó casi a media noche en España.

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Con las calles completamente abarrotadas y una marea roja ondeando banderas sin descanso, la plantilla fue presentada con honores individuales. Los 26 futbolistas convocados y el entrenador Luis de la Fuente ingresaron al escenario uno a uno al ritmo de una canción que cada quien escogió.

Los campeones del Mundo escucharon atentos a su técnico Luis de la Fuente, quien también se atrevió a cantar arriba del escenario. (Foto: AFP)

El espectáculo no tardó en dejar pasajes cómicos. Marc Cucurella volvió a adueñarse de los focos al cantar una estrofa que lo ha acompañado ya algunos años: "Cucu, Cucurella, se come una paella...", provocando las risas entre el público.

También aprovecharon para cantarle el "Feliz Cumpleaños" a Alex Baena, quien fue titular el domingo en la final y ayer cumplió 25 años. Qué manera de festejarlos.

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Música y baile

La reconocida cantante española Lola Índigo irrumpió con fuerza en la tarima junto a Ana Mena para poner a bailar a la plantilla entera a ritmo de "Pa Ti Toa".

Poco después, el youtuber Ibai Llanos, muy cercano a varias de las estrellas del equipo, hizo acto de presencia para encender al público antes de dar paso a Aitana.

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La artista catalana hizo retumbar Cibeles con su tema "Superestrella", la canción que acompañó al vestuario de la Roja como amuleto en United 2026 y que hizo de banda sonora en cada gol y victoria durante el Mundial.

El cierre de la velada fue el momento más emotivo de la noche. Los futbolistas se agruparon en el centro del escenario para escenificar nuevamente el momento cumbre de la gesta: los campeones del mundo recrearon el levantamiento del trofeo, imitando la misma postal que protagonizaron el domingo sobre el césped de Nueva Jersey, pero ahora en su tierra y con su gente.