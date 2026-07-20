De México a Nueva York: una travesía mundialista de 44 días que tuvo de todo

-

Es la hora de bajar el telón del Mundial, pero cuesta, porque todavía hay muchas emociones y cosas que contar. Fue una hermosa travesía de 44 días, desde México hasta Nueva York, en los que disfrutamos de sol a sol.

El plan parecía gigantesco; por primera vez en la historia, una cita mundialista tendría tres países como anfitriones y 48 selecciones participantes. Había que elegir dónde estar y qué partidos cubrir.

La Ciudad de México tenía que ser sí o sí nuestra primera parada. El Estadio Azteca y su tercer Mundial, el recuerdo eterno de Pelé y Maradona, y el ambiente de nuestros vecinos, que definitivamente saben celebrar. Estuvimos en el partido inaugural, en el ya lejano y ahora nostálgico 11 de junio.

Estuvimos presentes en el partido inaugural en el mítico Estadio Azteca. (Foto: Pedro Mijangos)

Luego, cambiamos los tacos y la hospitalidad mexicana por el calor del verano estadounidense, las carreteras interminables, los aeropuertos gigantes, los estadios majestuosos, la excelente organización deportiva y, sobre todo, el reencuentro con muchos guatemaltecos, unos de visita y otros, la gran mayoría, radicados acá, pero cumpliendo sus sueños.

El Mundial es futbol en estado puro, maravilloso deporte, pero que, como todo, también cambia. Los tres minutos de hidratación en cada tiempo costaron, pero luego fueron una herramienta para los entrenadores. Los shows musicales, las pantallas led colosales y los precios elevados también marcaron las jornadas.

Una panorámica de las afueras del estadio de Dallas, donde se jugaron nueve partidos. (Foto: Pedro Mijangos)

Pero quedan las postales inolvidables de los protagonistas, un campeonato marcado por varios récords y registros que serán difíciles de superar.

Nos dimos el gusto de ver a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo en su sexto Mundial, también la pelea por el goleo histórico entre la "Pulga" y Kylian Mbappé. ¡Increíble! Todavía antes de iniciar la cobertura teníamos memorizados a Miroslav Klose, Ronaldo Nazário y Gerd Müller.

Soy502 vivió las jornadas memorables de Messi en United 2026. (Foto: Pedro Mijangos)

Experiencia completa

Estuvimos en 19 de los 104 partidos, presenciamos duelos de todos los campeones del mundo (menos Italia, que no participó). Remamos con la afición noruega al ritmo de Haaland, bailamos con los egipcios de Mohamed Salah, cantamos el "Hey Jude", de The Beatles, por Bellingham, saltamos con el "Muchachos" de los argentinos y sufrimos con Brasil, un pentacampeón que no despierta.

Disfrutamos realmente, desde las primeras jornadas maratónicas hasta la apasionante recta final, la consagración española y las lágrimas de Messi, lágrimas también de todo buen futbolero por haber visto, quizá, la última función de uno de los más grandes representantes de este bello deporte.

Nuestro enviado especial Pedro Pablo Mijangos nos llevó las emociones del Mundial a lo largo de 44 días. (Foto: Rudy Martínez/Colaborador)

Pero no todo fue futbol; también pudimos conocer y contarles a ustedes, queridos lectores, detalles culturales, gastronómicos y sociales de cada ciudad que visitamos.

Como Nueva Jersey y Nueva York, desde donde salen estas últimas letras para agradecerles la fiel compañía de todos los días desde cualquier rincón de nuestro país, esperamos haberles transmitido emociones y será hasta la próxima.