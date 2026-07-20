Así se vivió la final del Mundial 2026 desde el estadio de Nueva York/Nueva Jersey

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La última función mundialista había que disfrutarla y la gente lo hizo en el estadio de New Jersey, donde se congregaron 80 mil personas para presenciar la coronación española.

La recomendación era llegar temprano; por ello, desde unas seis horas antes del partido había personas esperando para que abrieran las puertas.

Vimos desfilar a argentinos, españoles y fanáticos futboleros de todo el mundo que pagaron miles de dólares para tener un lugar en gigante coloso.

Luis Mendoza, shecano de corazón, llevó los colores de su equipo a la final del Mundial. (Foto: Rudy Martínez)

El grito de "Vamos, Guate" se volvió a oír; nos encontramos a varios compatriotas que también hicieron el esfuerzo por estar.

La seguridad estaba triplicada, desde que se supo que los mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México ocuparían un lugar en el palco casi blindado ubicado en el segundo nivel.

Estos aficionados españoles lograron cumplir su deseo. (Foto: Rudy Martínez)

Hasta los periodistas acreditados tuvimos que hacer cola para traspasar la primera puerta que daba el acceso al estadio. Revisión tipo aeropuerto, exhaustiva de mochilas con detectores de explosivos y metales.

Estos aficionados llegaron desde Tucumán para apoyar a la Argentina. (Foto: Rudy Martínez)

Al final, los españoles celebraron y los argentinos lo sufrieron, pero igual salieron cantando y agradeciéndole a sus jugadores y especialmente a Messi por un Mundial lleno de emociones.

¡Hasta pronto y hasta siempre! Gracias futbol por 104 partidos de ambiente y multitudes llenas de pasión y alegría. La afición le da vida a este amado deporte.