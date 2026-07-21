United 2026 dejó un legado que marcará el futuro del futbol mundial

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Más que un campeón, la Copa Mundial de la FIFA 2026 deja un legado. La primera edición organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá rompió con el modelo que había acompañado al torneo durante casi tres décadas y abrió una nueva etapa para el futbol mundial.

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La expansión a 48 selecciones y 104 partidos convirtió a United 2026 en la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos, pero su impacto fue más allá de los números.

El torneo marcó el relevo entre dos generaciones de futbolistas, incorporó nuevas herramientas tecnológicas y consolidó al Mundial como un espectáculo de alcance global, dentro y fuera de la cancha.

La mayor asistencia combinada de la historia en la@fifaworldcup_es ️



¡Gracias a cada uno de ustedes por ayudar a hacer de esta la edición más grande hasta ahora! pic.twitter.com/5Boy97kkJb — FIFA (Español) (@fifacom_es) July 20, 2026

El Mundial más grande

La ampliación del torneo fue el cambio más significativo. Por primera vez participaron 48 selecciones, lo que permitió que países como Cabo Verde, República Democrática del Congo y Bosnia y Herzegovina alcanzaran instancias inéditas.

El certamen también pulverizó los registros de asistencia, al reunir a más de 6.5 millones de aficionados en los 16 estadios oficiales y mantener una ocupación cercana al lleno durante prácticamente toda la competencia.

La Final. ️#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/zSwOsO1s72 — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 19, 2026

El relevo generacional

Norteamérica 2026 también será recordado como el Mundial que simbolizó el cambio de era en el futbol internacional.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo disputaron su sexta Copa del Mundo, una marca sin precedentes. Mientras el argentino volvió a liderar a la Albiceleste con actuaciones decisivas, el portugués amplió su legado al convertirse en el único jugador que ha marcado en seis ediciones distintas del torneo.

Al mismo tiempo, una nueva camada terminó de consolidarse. Lamine Yamal fue una de las piezas clave de la España campeona; Jude Bellingham confirmó su protagonismo con Inglaterra; Erling Haaland encabezó la histórica campaña de Noruega y Mbappé escribió otra página dorada al convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

Duelo de talla mundial.

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Un lugar entre los Mundiales más influyentes

Cada Copa del Mundo ha dejado una huella distinta. México 1970 quedó en la memoria por la consagración de Pelé; España 1982 marcó la expansión a 24 selecciones; Estados Unidos 1994 impulsó el crecimiento comercial del futbol y Catar 2022 entregó una de las finales más memorables de la historia.

United 2026 parece destinado a ocupar un lugar en esa lista. Más allá del título conquistado por España o de los récords establecidos por figuras como Messi y Mbappé, esta edición será recordada por transformar el formato del torneo, ampliar sus fronteras y establecer el camino que seguirá la Copa del Mundo en los próximos años.

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Espectáculo de otra dimensión

La organización también adoptó elementos característicos del deporte estadounidense. La final incluyó un espectáculo de medio tiempo y los campeones recibieron anillos conmemorativos, mientras que las pausas de hidratación adquirieron un mayor protagonismo dentro de la transmisión.

Estas innovaciones dividieron opiniones entre quienes consideran que modernizan el torneo y quienes creen que se alejan de la tradición de la Copa del Mundo.

*Con información de agencias