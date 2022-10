Alcalde de Jocotenango responde por incidente con PMT de Antigua Guatemala

El alcalde de Jocotenango reconoce su responsabilidad en una infracción de tránsito en la Antigua Guatemala.

Marcus Alexander González Pérez, alcalde de Jocotenango, fue entrevistado por medios de Sacatepéquez mientras se encontraba celebrando en las calles de Jocotenango por las actividades por el Día del Niño.

El funcionario reconoció que circuló contra la vía en la ciudad de Antigua Guatemala durante la madrugada del sábado 1 de octubre. En ese punto, la Policía Municipal de Tránsito de la localidad inició una persecución para sancionar al alcalde.

González indica que no era necesario que lo persiguieran, pero admitió que su reacción fue avanzar con más velocidad. A su juicio, dice González, no estaba cometiendo ningún crimen pues no atropelló a nadie o realizó otro acto.

El jefe edil niega totalmente que el haya estado bajo efectos de estupefacientes como lo sostuvieron algunos comentarios en redes sociales.

Mira el video de su reacción:

Alcalde de Jocotenango responde por ir en contra de la vía en Antigua Guatemala pic.twitter.com/gaDucULUXD — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) October 2, 2022

Persecución y video

Durante la tarde de este sábado 1 de octubre, en redes sociales se difundió un video en el cual se ve a un vehículo deportivo que es perseguido por la Policía Municipal de Tránsito de la Antigua Guatemala. Según la denuncia, el carro perteneciente al alcalde de Jocotenango, circuló contra la vía.

Según lo que afirman en redes sociales, el jefe edil fue interceptado por los agentes municipales sobre la 6a calle entre 3a y 4a avenida de la Antigua Guatemala al rededor de las 2:30 de la mañana de este sábado 1 de octubre. El vehículo porta las las placas P-736FPS.

Los agentes de la PMT persiguen al vehículo por varias cuadras hasta que en un punto logran interceptar el auto y detenerse para dialogar con el conductor.

Así fue la persecución donde habría sido detenido el alcalde de Jocotenango. pic.twitter.com/XRQKM9XqCc — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) October 2, 2022

En el video se escucha escuchan las voces de los agentes que solicitan los documentos del conductor quien de forma molesta exclama: "¡No los tengo!".



Luego se escucha que el agente municipal le explica que se le hizo el alto porque iba en contra de la vía. A lo que el conductor responde con la pregunta: "¿Me quiere poner multa?" y el agente le dice: "No, para nada".

Marcus Alexander González, alcalde de Jocotenango habría sido detenido por PMT por circular contra la vía. pic.twitter.com/Ye5PDeHUCh — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) October 2, 2022

"Miren muchá, ustedes me dan risa, todos ustedes me dan risa...", luego calidad del audio no permite escuchar con claridad lo que decía el alcalde. De nuevo, se escucha la voz del jefe edil molesto que amenaza al decir: "¿Quieren agarrarme? Se van a meter a miles de problemas... quítense de ahí", demanda en tono de voz alta y arranca de forma brusca para irse del lugar.