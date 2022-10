Denuncian a alcalde por huir de la policía contra la vía en La Antigua (video)

En redes sociales se han viralizado una serie de videos en los que se ve a un hombre huyendo de la PMT de la Antigua Guatemala y posteriormente insultarlos y amenazarlos.

Durante la tarde de este sábado 1 de octubre, en redes sociales se difundió un video en el cual se ve a un vehículo deportivo que es perseguido por la Policía Municipal de Tránsito de la Antigua Guatemala. Según la denuncia, el carro circula contra la vía.

Según lo que afirman en redes sociales, el hombre al volante fue interceptado por los agentes municipales sobre la 6a calle entre 3a y 4a avenida de la Antigua Guatemala al rededor de las 2:30 de la mañana de este sábado 1 de octubre. El vehículo porta las las placas P-736FPS.

Los agentes de la PMT persiguen al vehículo por varias cuadras hasta que en un punto logran interceptar el auto y detenerse para dialogar con el conductor. Este, se muestra confrontativo y amenaza a los agentes: "Se van a meter en problemas", reitera.

Así fue la persecución donde habría sido detenido el alcalde de Jocotenango. pic.twitter.com/XRQKM9XqCc — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) October 2, 2022

El incidente en video

En el video se escucha escuchan las voces de los agentes que solicitan los documentos del conductor quien de forma molesta exclama: "¡No los tengo!".



Luego se escucha que el agente municipal le explica que se le hizo el alto porque iba en contra de la vía. A lo que el conductor responde con la pregunta: "¿Me quiere poner multa?" y el agente le dice: "No, para nada".

Marcus Alexander González, alcalde de Jocotenango habría sido detenido por PMT por circular contra la vía. pic.twitter.com/Ye5PDeHUCh — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) October 2, 2022

"Miren muchá, ustedes me dan risa, todos ustedes me dan risa...." luego calidad del audio no permite escuchar con claridad lo que decía el conductor. De nuevo, se escucha la voz del hombre molesto que amenaza al decir: "¿Quieren agarrarme? Se van a meter a miles de problemas... quítense de ahí", demanda en tono de voz alta y arranca de forma brusca para irse del lugar.

¿Quién es el piloto?

En redes sociales y en la denuncia difundida informan que se trata del alcalde de Jocotenango, Marcus Alexander González Pérez.

Soy502 intentó corroborar la versión de los agentes de la PMT involucrados en el incidente. Sin embargo, personal de comunicación de la PMT de Antigua Guatemala explicó que "no se encontraba la persona encargada de dar la información".

Además, se intentó entablar comunicación con el vocero de la Municipalidad de Antigua Guatemala, Hugo Castillo, pero tampoco respondió a las llamadas pese a la insistencia.