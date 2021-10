Alec Baldwin recibió un arma cargada por un asistente que dijo que era segura de usar

Alec Baldwin recibió un arma cargada por un asistente de dirección que indicó que era segura de usar. El actor no sabía que el arma contenía balas en vivo, dice una orden judicial.

Un asistente de dirección le entregó a Alec Baldwin un arma cargada que indicó que era segura usarla en los momentos antes de que el actor le disparara fatalmente a la directora de fotografía, según muestran los registros judiciales publicados el viernes. El asistente no sabía que el arma de utilería estaba cargada con rondas reales, según una orden de registro presentada en un tribunal de Santa Fe.

La directora de fotografía Halyna Hutchins recibió un disparo en el pecho. El director Joel Souza, que estaba detrás de ella, resultó herido, según muestran los registros. La orden se obtuvo el viernes para que los investigadores pudieran documentar la escena en el rancho donde ocurrió el tiroteo. Señala que el traje manchado de sangre de Baldwin para la película occidental "Rust" se tomó como prueba, al igual que el arma que se disparó.

Los investigadores también incautaron otras armas de utilería y municiones que se estaban utilizando durante el rodaje de la película protagonizada por Baldwin. Horas antes, el actor describió el asesinato como un "trágico accidente". Baldwin estaba actuando en el momento del tiroteo, dijo la Oficina del Alguacil. No estaba claro cuántas rondas se dispararon y se sabía poco sobre el arma.

Esto dice el reporte oficial

Había tres cañones de utilería en un carro cerca de donde la tripulación estaba ensayando. Un asistente de dirección tomó una de las armas y se la entregó a Baldwin. Ese asistente luego le dijo a la tripulación el término "cold gun", que es un término que se usa para informar a la tripulación que se estaba utilizando un arma sin rondas reales.

En ese momento, la orden de registro indica que Baldwin disparó el arma. Los agentes del condado de Santa Fe acudieron el jueves a Bonanza Creek Ranch, donde se estaba filmando la película después de recibir una llamada al 911 diciendo que alguien había recibido un disparo.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

No se han presentado cargos. En un comunicado emitido el viernes, la fiscal del primer distrito judicial, Mary Carmack-Altwies, dijo que el caso se encuentra en las etapas iniciales de investigación. "Estamos ayudando a la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe y les hemos ofrecido todo nuestro apoyo", dice el comunicado. "En este momento, no sabemos si se presentarán cargos. Examinaremos todos los hechos y pruebas del caso con gran discreción y tendremos más información en un momento posterior. Nuestros pensamientos están con todos afectados por esta tragedia".