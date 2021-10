Baldwin ignoró la regla número uno sobre seguridad de armas, dice experto, pues explica que nunca se debe apuntar a otro ser humano con un arma cargada o no cargada.

“Cargado o descargado, un arma nunca apunta a otro ser humano”, dijo Bryan Carpenter, quien dirige Dark Thirty Film Services. Incluso en una película o en un televisor, dijo que "nunca dejas que la boca de un arma cubra algo que no tienes la intención de destruir".

El arma de hélice había fallado dos veces el 16 de octubre y una vez la semana anterior, según el Los Angeles Times, y los trabajadores del sindicato dijeron que el set "Rust" había estado plagado de problemas de seguridad, lo que los llevó a salir en las horas previas al tiroteo trágico.

La Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales también afirmó que Hutchins fue asesinada por una munición real, que nunca debería haber estado en un set de filmación, dijo el excineasta y miembro del Equipo Nacional de Tiro de EE. UU., Peter Lake.

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone...https://t.co/WE6QsAAXGI — AlecBaldwin (@AlecBaldwln____) September 23, 2017

“No puedo pensar en ninguna razón por la que habría una ronda en vivo en cualquier lugar del set. Por lo general, están prohibidos en escenarios de películas. No puedo pensar en una explicación de por qué habría una ronda en vivo en un arma en el set. Ciertamente no lo tendrías en manos de un actor", dijo Lake a The Post.

La directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, murió cuando Baldwin disparó una pistola cuando ella estaba detrás de la cámara, filmándolo, el jueves. El director Joel Souza, que estaba parado cerca de Hutchins, también resultó herido en el tiroteo.

El arma fue declarada "fría" por un miembro de la tripulación, mientras que los detalles específicos del tiroteo siguen sin estar claros y están bajo investigación, incluido el rastro de los hechos que pusieron el arma mortal en manos de Baldwin. “No obstante”, dijo Carpenter, el arma que manejaba Baldwin “obviamente apuntaba a otro ser humano”.

En un tuit del 2017, el mismo Baldwin se preguntaba: "¿Cómo se sentiría alguien si por error matara a una persona?". Es algo que ahora él puede responder.