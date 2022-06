Alto funcionario de la SAAS hace gira partidista con Miguel Martínez

El partido Vamos realiza giras políticas en diferentes departamentos del país, encabezadas por el exjefe del desaparecido Centro de Gobierno.

Mientras se acerca el banderazo de salida para las próximas Elecciones Generales, las diferentes agrupaciones política se apresuran para dar a conocer su propuesta, y el partido de Gobierno no se ha quedado atrás y en cada actividad, los rostros conocidos no pasan desapercibidos.

El fin de semana, el partido Vamos realizó una gira política en varios departamentos, entre ellos Petén, la cual fue encabezada por Miguel Martínez, exjefe del desaparecido Centro de Gobierno.

Junto a él se observó a Wilson López Natareno, director de Asuntos Internos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).

Wilson López Natareno, Director de Asuntos Internos de la SAAS, y Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno. (Foto: Captura de pantalla)

La presencia de López Natareno se evidenció a través de un video que circula en las redes sociales, donde realizaron una entrevista a Miguel Martínez sobre la actividad partidaria de Vamos. Ahí se observa al alto mando de la SAAS.

Según allegados al partido Vamos, López Natareno acudió a la actividad como miembro de la seguridad de Miguel Martínez. Sin embargo, al ser consultado el funcionario por Soy502, rechazó que formara parte de la seguridad de Miguel Martínez. Aseguró que había sido invitado por el Gobernador de Petén, Luis Rodolfo Burgos Segura, quien también participó en la actividad partidaria.

"Fui en mi tiempo de descanso... me invitó el Gobernador de Petén, a quien conozco desde hace varios años, porque se estaba haciendo una actividad de carnetización del partido", justificó López Natareno.

El Director de Asuntos Internos de la SAAS indicó que él es uno de los fundadores del partido Vamos, con el que Giammattei obtuvo la presidencia.

Según allegados al Gobierno, López Natareno es una personas muy cercana al presidente Alejandro Giammattei, razón por la que al ganar la presidencia, se le otorgó un puesto clave dentro de la SAAS, con un salario mensual de 21,500 quetzales. Además de tener asignado vehículo con gasolina

Cabe recordar, que el mandatario Alejandro Giammattei ofreció en campaña electoral eliminar la SAAS, debido a las diferentes críticas por los altos gastos que realiza esta institución, sobre todo en las dos administraciones anteriores, con Otto Pérez Molina y Jimmy Morales.

El presidente Alejandro Giammattei junto con Wilson López, Director de Asuntos Internos de la SAAS, atrás se observa al vicepresidente Guillermo Castillo. (Foto: Cortesía)

Reacción de su jefe

Al ser consultado por Soy502 el secretario de la SAAS, Héctor Castillo, aseguró que López Natareno estaba en su período de descanso en este fin de semana pasado. Sin embargo, él desconocía si asistió o no a una actividad partidista.

"No he visto el video, pero si, fue en fin de semana, él (López Natareno) estaba en su horario de descanso y yo desconozco que hace el personal cuando no está en horario laboral", subrayó el jefe de la SAAS.

Caras conocidas

Además de Miguel Martínez y del Director de Asuntos Internos de la SAAS, en el video se observa la participación del exsubsecretario de Comunicación Social de la Presidencia y exsubdirector del Diario de Centro América, Víctor Valenzuela, quien fue nombrado como Secretario General de Vamos en la última Asamblea Nacional.

También estuvo presente el Gobernador Departamental de Petén, Luis Burgos Segura, quien en las últimas elecciones buscó, sin éxito, una curul en el Congreso.

Así como el viceministro de Comunicaciones, Rodolfo Letona, quien aseguran se postulará como diputado en las elecciones generales del 2023.

"Zona gris"

Para el politólogo Renzo Rosal, el problemas es la pasividad con la que está actuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a que su actuación está siendo subordinada y pareciera que no tiene "ninguna voluntad" de actuar frente a un campaña política anticipada, "disfrazada" de jornadas de afiliación o carnetización.

También indicó que existe una "zona gris" o confusión relacionada sobre los términos o los roles de los funcionarios públicos, ya que "no existe límites entre lo personal, lo privado y lo público" cuando se ejerce un cargo dentro de Gobierno, por lo que no se puede hablar de horarios personales y laborales.

"Otro grave problema es que no se sabe a ciencia cierta si los funcionarios de Gobierno iban con sus propios recursos o estaban usando dinero del Estado, hecho que debería de estar fiscalizando el TSE y la Contraloría General de Cuentas", manifestó Rosal.