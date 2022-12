Amaia Montero reaparece en redes sociales tras polémica imagen

Luego de misteriosos mensajes y fotografías que preocuparon a los fans, Amaia Montero reaparecido y dio declaraciones al salir de la clínica de rehabilitación donde se encontraba.

La famosa publicó una historia en su perfil de Instagram donde aparece mientras realiza un paseo en bote, con el mar de fondo. En la imagen lucía mejor y sonriente, portando una gorra y cubriéndose del frío con un sudadero.

Tanto fans como compañeros del espectáculo se preocuparon luego del comentario que dejó en redes semanas atrás: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribió.

La exvocalista de "La oreja de Van Gogh", habló para el canal español Telecinco, afirmando que aún no está preparada para hablar de lo que ha estado viviendo.

"Sabéis cómo soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así... bastante heavys han sido los medios con mi familia", sostuvo.

Muchos se alegraron que la famosa haya salido de rehabilitación y que ya esté con su familia, algunas fuentes cercanas dijeron: "Va mejor y está bien", al diario El Español.