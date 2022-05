Amber despidió a su equipo antes de declarar en juicio de Johnny Depp

Amber Heard despidió abruptamente a su equipo de relaciones públicas luego de notar que en redes sociales los usuarios parecen estar a favor de Johnny Depp.

Amber Heard tenía un contrato con la empresa "Precision Strategies", para que le ayudaran con el manejo de información con medios de comunicación, sin embargo, tras "sentirse frustrada con la prensa" que habla de su juicio por difamación contra Depp, decidió romper relaciones al notar que no la favorecían.

Según el medio "The Post": "A ella no le gustan los malos titulares" y está "frustrada porque su historia no se cuenta de manera favorable".

La actriz contrató a "Shane Communications" para lograr una mejor comunicación de la opinión pública en el tribunal.

El caso

Johnny Depp acusó a Amber Heard de difamación por la cantidad de 50 millones de dólares por un artículo publicado en 2018 en Washington Post.

En ese reportaje, Heard argumentó que fue víctima de "violencia doméstica" durante su matrimonio con Jhonny Deep. La defensa de Heard, argumentó a inicios de abril, que Depp abusó física y sexualmente de la actriz.

Desde inicios de abril de 2022 ambos se presentan en un tribunal de Fairfax, Virginia.

pic.twitter.com/Kq99RKeKeX — Amber Heard (@realamberheard) April 9, 2022