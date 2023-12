Cantante del jingle de B&B hace controversial revelación

-

La cantante, actriz, locutora y presentadora Anabella Portilla, conocida como la voz del anuncio navideño de B&B, reveló su historia de amor con su esposo, el futbolista guatemalteco del Aurora, Manuel "Escopeta" Recinos.

Portilla contó a Soy502 detalles curiosos de su amplia trayectoria, además explicó su experiencia para la grabación del jingle que ya es tradición en Guatemala.

Foto: Wilder López/Soy502.

"En este tiempo el futbol estaba más que de moda, eran las únicas cosas que teníamos de diversión, la televisión que empezaba y el futbol y mi ex esposo jugaba en un equipo que era el Aurora, él era el máximo goleador del equipo y se fue a Honduras, a un torneo que era el Norte Centroamericano y del Caribe, metió un gol a México que hizo campeón a Guatemala y lo ingresaron al país cargado desde el aeropuerto".

"Mi hijo también se llama Manuel Recinos y fue único, creo que es lo más hermoso que me quedó de los fanáticos, mi amor por él pues así nos conocimos, él fue muy lindo, fue un romance precioso", expresó.

Foto: Anabella Portilla oficial.

¿Cómo se conocieron?

"Fui a cantar al hospital Roosevelt, al área de padres, para un día del padre y él estaba ahí haciendo sus prácticas pues también era médico, nos vimos y fue ¡amor a primera vista! para toda la vida, fue mi verdadero amor, él y yo éramos jóvenes, él tendría 22 y yo 17, él fue quien se animó a hablar primero, recuerdo que entró a ponerle una inyección de anestesia a un señor, cuando se me quedó viendo y se le pasó el tiempo, tuvo que ir por otra inyección, recuerdo que me dijo: '¿usted cómo se llama?' y yo toda chiveada en aquel entonces".

"Me dijo '¿usted por dónde vive?' y yo le respondí: 'en la 15 avenida ¿y usted?', 'yo por la 17' '¡ah! entonces somos vecinos' y así empezó nuestro romance y ya comenzó a visitarme, a mi no me dejaban mucho tener relación con nadie, pero comenzó a llegar a mi casa y así comenzamos nuestra relación, fue amor a primera vista, fugaz el cariño y fugaz nuestro matrimonio, porque sí tardamos como dos años nada más, creo que la fama de ambos, fuimos novios un año".

"La fama creo, fue parte de lo que nos hizo separarnos, él tenía demasiadas invitaciones a churrasqueadas y yo igual por el lado del arte, bendito sea Dios mi hijo nació pronto y nos fuimos a vivir a nuestra casita, ahí comenzó nuestra caída, sin embargo fue una experiencia muy linda, están mis nietos, mis bisnietas, lamentablemente él falleció hace 7 años, algo así" contó.

Foto: Oficial.

¿Quién es Anabella Portilla?

Anabella Portilla es cantante, locutora, conductora y actriz guatemalteca, mayormente conocida por el jingle navideño de B&B. Inició su carrera a los 14 años cuando ingresó a Radio Emperador como vacacionista, edad en la que grabó el icónico comercial. Trabajó como conductora de televisión del famoso programa "Campiña" con Chalo Hernández. En su faceta como cantante representó al país en el "Festival Latinoamericano de la Canción", también hizo una exitosa carrera musical y como actriz apareció en varias cintas mexicanas.

Anabella en Campiña. (Foto: Oficial)

Anabella Portilla durante su carrera como cantante. Foto: Oficial.