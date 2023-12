“Una traición y una pérdida”: los momentos más duros en la carrera de Lucy Bonilla

-

Lucy Bonilla reveló en una entrevista con Soy502 cuáles fueron los momentos más difíciles que marcaron su carrera como comunicadora, periodista y productora.

La guatemalteca pionera en la producción de programas de radio, tv y publicidad habló de algunos acontecimientos que la marcaron en su quehacer periodístico.

La conductora a los 17 años. Foto: Lucy Bonilla.

Una dolorosa traición

Lucy afirmó que una persona muy querida la apartó de un proyecto televisivo para quedarse con su puesto.

"Tenía una compañera de colegio, de primaria y secundaria, que era muy buena alumna, pero nunca destacó en los escenarios. Luego pasó el tiempo y yo llegué a Teleprensa, tenía a mi primera hija, Ana Lucía, y estaba esperando a Gaby (Moreno) y ya llevaba 8 meses y medio de embarazo en cámara, con la panza ya grande y me preguntaron 'Lucy ¿a quién vas a dejar cuando te tengas que ir a tu descanso?'. Casualmente llegó esta compañera, a quien le tenía mucho aprecio. ¡Ya no!, así soy, muy radical. Creo que cuando no hay una disculpa de corazón, que nunca la hubo, la cosa se queda tal cual", dijo.

"Ella llegó y me dijo 'Mira, vine a pedir trabajo como reportera y me gustaría quedarme en tu lugar'. Para mí fue un verdadero placer en ese momento decirle 'Me encanta, le voy a decir al director. Qué lindo que te quedas tú, van a ser unos dos meses en lo que regreso. Total que hablo con el director y él me dice 'A ella le falta, no tiene capacidad en este momento como para ponerse en cámara y llevar el noticiero', entonces le dije 'Yo la voy a entrenar y te puedo asegurar que en cuestión de dos semanas está lista'. Total, llegó a mi casa y yo le decía cómo modular, cómo leer, cómo hacer y se quedó en mi lugar".

"Me fui a tener a Gaby y cuando se suponía que tenía que regresar, entré a las oficinas de Teleprensa y a ella fue a la primera persona que vi en la puerta, se me quedó viendo, lo tengo que decir porque así fue, y me dijo '¿Y tú todavía trabajas aquí?'. ¡Qué tal! Inmediatamente, porque parezco Alka-Seltzer, soy emocional, así soy, no me quedo con nada, le grité al director que iba pasando y le dije, 'Ven acá y me dices qué está pasando'. Me llevó a su oficina y me dijo '¡Lucy te jugó la vuelta!'. Y así fue como me fui de Teleprensa. En ese momento me salió una oportunidad para trabajar en El Salvador" dijo, recordando su inicio como presentadora de "Club Millonario", un famoso programa en el país vecino.

"Unos dos meses después me llamó Antonio Mourra (dueño de Canal 11 y Radio Mundial en la época), contesté el teléfono y me dijo 'Lucy fíjese que estamos haciendo un nuevo proyecto y necesitamos que esté usted' pero mi respuesta fue la siguiente 'Don Tono, le agradezco muchísimo que me haya llamado, para decirle ¡no!, jamás regreso a su lugar, ¡nunca más! buenas tardes' y le corté el teléfono, fue muy duro, ella fue mi compañera de colegio, le tenía muchísimo respeto, muchísimo cariño y ya no, jamás hubo una disculpa, recuerdo que un día iba caminando y la encontré, de inmediato agachó la cabeza, la vi y le dije 'que te vaya muy bien' porque así soy, me encanta enfrentar y no la he vuelto a ver desde entonces".

Foto: Juan Carlos Pérez/Soy502

Una pérdida

"Otro momento muy duro fue cuando ya estaba en Emisoras Unidas, tenía tal vez un año y medio y Abdón Rodríguez (la voz de las grandes ligas) y yo, estábamos haciendo un programa. Era viernes y me acuerdo que lo vi mal, su manera de hablar era extraña, como pastosa, y justo estábamos entrevistando a un doctor, entonces cuando fuimos a comerciales le dije al especialista 'disculpe, no escucho bien a Abdón, dile al doctor qué te pasa, qué sientes', él contestó 'mire me siento así, estoy tomando estas pastillas' y el doctor le dijo 'debe ser efecto secundario del medicamento', yo le dije 'lo escucho raro pero si usted dice eso'. Terminamos el programa, salí y me encontré a Luis Felipe Valenzuela saliendo de la cabina, le dije 'Luis Felipe, de verdad no creo que esté bien, el médico dice que puede ser una situación de efecto secundario de alguna medicina pero créeme que no lo veo bien', Felipe tomó el control en ese momento, fue a platicar con él y como era viernes me fui", dijo.

"Resulta que esa noche todavía se fue a narrar un partido de béisbol y cuando iba regresando a su casa, ya no pudo manejar, se fue al hospital y ya no salió. Fue muy duro, era una personalidad arrolladora, era agradablísimo trabajar con él, tenía una cultura amplísima, cualquiera de nuestros invitados, no importaba el tema, siempre teníamos algo que comentar él y yo, era muy agradable y fue muy lamentablemente haberlo perdido de esa manera, me dolió mucho su partida".

"Momentos duros, sí, una cuchillada por la espalda de parte de alguien muy querido y la despedida que todos tendremos que hacer algún día, en mi caso, a una verdadera personalidad: Abdón Rodríguez Zea", cerró.

Abdón Rodríguez fue un famoso locutor guatemalteco que destacó por narrar el béisbol. (Foto: Oficial)

¿Quién es Lucy Bonilla?

Es comunicadora social y líder de opinión. Inició su carrera como conductora y locutora de radio a los 15 años, fue parte de las locutoras de la primera radio femenina de Guatemala KL. Su trabajo es conocido a nivel internacional, trabajó en El Salvador, Londres y España, entre otros.

De 1979 a 1987 fue presentadora de los noticieros “Estudio Abierto”, “Siete Días” y “Teleprensa”, ha integrado juntas directivas de la Asociación de Locutores de Guatemala ALG y la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala. Dio su vida a personajes comerciales como la princesa de "Rayovac" y el "Pollito" de Malher.

También es productora. Por varios años organizó la entrega de los Premios Jade de la Asociación General de Publicistas de Guatemala (1990-1999), ademas del Premio Centenario de Cementos Progreso, de 1998 y 1999, y el Premio a la Excelencia Cementos Progreso de la Cámara Guatemalteca de la Construcción de 1999 a 2008.

Realizó el programa radial “Buenos días con Lucy Bonilla” por Fabuestereo. Es hija del gramático académico y filólogo José María Bonilla Ruano, reformador de la letra del Himno Nacional y madre de la cantautora guatemalteca Gaby Moreno.

