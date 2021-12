“And Just Like That”, director explica la sorpresiva muerte de un personaje

En el primer episodio de la serie, continuación del éxito Sex and the City, un personaje importante muere y los seguidores no están de acuerdo.

El pasado 9 de abril HBO Max lanzó los dos primeros episodios And Just Like That. El final del primer capítulo deja sin aliento a los aficionados a la serie original Sex and the City.

Mr. Big muere de un ataque al corazón mientras hacía ejercicio y Carrie se encuentra en un recital.

Por esta razón Michael Patrick King, director y guionista de la serie respondió a las críticas de la audiencia. ¿Es mejor haber amado y perdido que nunca ayer amado?.

“La gente olvida que Carrie nunca tuvo a Big en la serie. Lo tuvo brevemente. Y ahora de nuevo se queda sola, es solo una circunstancia diferente”, refiere King.

Cuando finaliza Sex and the City, se ve a Carrie hablar con Big, pero en la voz en off ella dice que la relación más significativa, desafiante y amorosa que jamás tendrás es la que haces contigo mismo, de esa cuenta, dice King que probarán la tesis de que eres suficiente.

La plataforma HBO Max lanzará nuevos episodios de la serie el próximo 15 de diciembre.

Mira aquí el tráiler: