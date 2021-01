A través de las redes sociales, Sarah Jessica Parker anunció el esperado regreso de "Sex and the City", con un emocionante video de la vibrante ciudad de Nueva York.

En el clip se escucha el ruido de la Gran Manzana y a la protagonista decir: "And just like that the story continues" (Y así continúa la historia).

Justo como menciona Parker, la serie se llamará "Just like that", será un reboot de la historia original y se transmitirá por HBO Max.

Kristin Davis (Charlotte York) y Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) también anunciaron esta continuación a través de sus cuentas oficiales.

Como ella misma mencionó en varias ocasiones, Kim Catrall (Samantha Jones) no participará en este regreso.

"Just like that" ya tiene su página oficial en Instagram, solo falta saber si los personajes masculinos también estarán presentes.

No hay que olvidar que Mr. Big (Chris Noth) unió su vida con la de Carrie, aunque no hay detalles al respecto.

"No podía evitar preguntarme… ¿Dónde están ahora?", escribió Sarah Jessica Parker en el post.

