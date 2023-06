La divertida anécdota de Lorna Cepeda con un guatemalteco al llegar al país (video)

-

Lorna Cepeda sorprendió al aparecer en Guatemala y ser reconocida por los fans, en una pequeña conversación, la famosa contó una divertida anécdota que le ocurrió en sus primeras horas en el país.

La actriz colombiana tuvo una divertida experiencia con un fan que la reconoció al llegar a Guatemala y lo compartió con Soy502.

"Fue lo máximo que me pasó en la vida, la gente es muy linda, entonces ya en el hotel entré al ascensor con mi manager, estábamos las dos y apareció un señor, me miró y me dijo: '¡aaaahh! usted es', me empezó a señalar y le dije: 'Sí claro' y me dijo: 'qué bueno', pero cada persona entraba al ascensor, a quienes no conocía, él llegaba y me señalaba, decía: 'miren, ella es, ellas es Lorna ¿la conoce?' y yo así como: 'gordo por favor no me señales te lo pido' y no le importó, me reí un montón, muy lindo, muy chistoso, señalándome", dijo entre risas.

¿Qué hará en Guatemala?

La actriz dijo sus planes en el país: "Espero pasarla bien, quiero conocer ¿cómo me dijeron? Cayalá, me dijeron que es espectacular, quiero ir, no sé quien me va a llevar pero a alguien obligaré para que me lleve a conocer, me encanta, me dijeron que era una cosa divina".

Cepeda compartió el pasado fin de semana con las nuevas generaciones de influencers su experiencia pues, tras la pandemia, ha logrado escalar a pasos agigantados en redes sociales, ella se presentó en el Content Hub Bam, un evento dedicado a la creación de contenido donde además los asistentes recibieron educación financiera.

A quienes quieren iniciar en redes les aconsejó: "Sean fieles a lo que quieren, vayan y muestre su talento, lo que quieran hacer háganlo fieles a lo que les gusta, sean perseverantes, paciencia, esto no es de un día para otro, esto requiere trabajo y tiempo", aseguró.

La actriz colombiana Lorna Cepeda cuenta su divertida experiencia con un guatemalteco @soy_502 pic.twitter.com/0A5IKQIHOW — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) June 19, 2023