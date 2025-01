Antiguo actor infantil muere durante los incendios en Los Ángeles

-

Al menos 16 personas han fallecido como consecuencia de los incendios que afectan varias regiones en Los Ángeles.

Los bomberos seguían luchando este domingo para controlar los enormes incendios forestales que azotan Los Ángeles, mientras los vientos aumentan empujando las llamas hacia barrios que no habían sido afectados.

Al menos 16 personas han muerto a causa de los fuegos que han arrasado la ciudad, dejando comunidades en ruinas y poniendo a prueba el temple de miles de bomberos y millones de residentes de California.

A pesar de los esfuerzos, el incendio de Palisades siguió creciendo, avanzando hacia el este en dirección a la invaluable colección del museo de arte Getty Center y hacia el norte, camino al densamente poblado Valle de San Fernando.

Rory Sykes fue una de las víctimas mortales de los incendios en Los Ángeles.

Muere actor

Entre las víctimas mortales se dio a conocer el deceso de Rory Sykes, un joven de 32 años y que fue estrella de la televisión británica a finales de 1990 y residente en Estados Unidos.

"Con gran tristeza tengo que anunciar la muerte de mi hermoso hijo Rory Sykes en los incendios de Malibú. Estoy totalmente destrozada", escribió su madre Shelley Sykes en las redes sociales.

Rory Sykes nació ciego y tenía dificultades para caminar debido a la parálisis cerebral, dijo su madre.

Shelley contó que tenía un brazo roto y que no podía levantar ni mover a su hijo.

"Él dijo: 'Mamá, déjame'. Y ninguna madre podía dejar a su hijo", dijo llorando.

Equipos con perros rastreadores de cadáveres peinan los escombros y, con varias personas que están desaparecidas, se teme que el número de muertos aumente.

