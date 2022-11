Twitter podría desaparecer de estos teléfonos, advierte Elon Musk

Elon Musk, dueño de Twitter, dijo el lunes que Apple amenaza con eliminar la red social de su tienda de aplicaciones para iPhone.

Apple "amenazó con retirar a Twitter de su App Store, pero no nos dice por qué", dijo Musk en una serie de tuits en los que acusó de censura al gigante tecnológico.

"Apple ha mayormente dejado de hacer publicidad en Twitter. ¿Odia la libertad de expresión en Estados Unidos?", se preguntó Musk. "¿Qué está pasando @tim_cook?", inquirió al CEO de Apple.

"¿Apple amenaza la disponibilidad de Twitter en la App Store o pone exigencias sobre moderación de contenidos?", preguntó a Musk uno de sus seguidores. "Sí", le respondió Musk, quien asumió el control de Twitter el mes pasado.

El magnate, considerado el hombre más rico del mundo, se propone relajar la política de moderación de contenidos de su plataforma y quiere que esta refleje su visión absolutista de la libertad de expresión.

Did you know Apple puts a secret 30% tax on everything you buy through their App Store? https://t.co/LGkPZ4EYcz — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Anunciantes

Ese enfoque ha asustado a muchos anunciantes, desde General Motors hasta Pfizer, que han suspendido la publicación de anuncios en la red social. El 90% de la facturación de Twitter depende de la publicidad.

El combate a mensajes problemáticos, como los de desinformación o incitación al odio entre otros, es un tema también clave para los gobiernos y los sistemas operativos móviles, es decir, iOS (Apple) y Android (Google).

Ambos gigantes pueden vetar cualquier aplicación que no cumpla con sus normas de contenido y las consecuencias son "catastróficas" para esa aplicación, explicó días atrás Yoel Roth, ex jefe de seguridad de Twitter.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

"Apple y Google tienen un enorme poder sobre las decisiones que toma Twitter", dijo en una columna en el diario The New York Times.

Varios editores de aplicaciones, con Epic Games (Fortnite) a la cabeza, protestan contra la comisión de 30% que les cobran Apple y Google por las compras de los usuarios en sus tiendas de aplicaciones