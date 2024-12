¡Streaming gratis! El contenido de Apple TV+ será de libre acceso en estas fechas

-

La plataforma de streaming Apple TV+, otorgará acceso gratuito a su plataforma durante el primer fin de semana de 2025.

Apple TV+ sorprendió en las redes sociales al anunciar que su catálogo de series y películas serán de acceso gratuito durante el 4 y 5 de enero de 2025. Durante estos dos días, las personas no tendrán que pagar para acceder.

Según explicó la plataforma, las personas no necesitan una suscripción activa para acceder. El objetivo, explican, es para fortalecer su estrategia de fidelización y lograr captar usuarios de pago.

¿Cómo acceder al catálogo gratuito?

Para disfrutar del contenido gratuito, solo necesitas abrir la aplicación Apple TV+ en cualquier dispositivo compatible durante el fin de semana mencionado.

Estos son los pasos:

1. Abrir en cualquier dispositivo la aplicación de Apple TV+ los días 4 o 5 de enero.

2. No será necesario que introduzcas una forma de pago.

3. Comienza a navegar por el catálogo de Apple TV Plus y elige lo que más te guste.

Amplía sus pruebas

Este acceso gratuito marca un momento histórico para Apple TV+, ya que es la primera vez que la plataforma ofrece todo su catálogo sin restricciones. Tradicionalmente, Apple solo permitía pruebas gratuitas para nuevos usuarios, clientes con dispositivos recién adquiridos o el acceso limitado al primer episodio de algunas series.

Aunque parezca que Apple TV es una de las plataformas con menos fuerza en el mercado, en comparación con Netflix, Prime o Max, cuenta con más de 250 producciones originales.

Estas son algunas de las producciones más destacadas

Severance: un thriller psicológico aclamado por la crítica. Su segunda temporada llega el 17 de enero.

un thriller psicológico aclamado por la crítica. Su segunda temporada llega el 17 de enero. Ted Lasso: una comedia entrañable y optimista que dejó huella tras su tercera temporada en 2023.

una comedia entrañable y optimista que dejó huella tras su tercera temporada en 2023. Silo: una serie de ciencia ficción distópica que ha cautivado a los amantes del género.

Las dos temporadas de la serie Silo están disponibles en Apple TV. (Foto: Apple)

Bad Sisters: una comedia negra con un elenco femenino destacado, cuya segunda temporada promete intriga y risas.

una comedia negra con un elenco femenino destacado, cuya segunda temporada promete intriga y risas. Blitz y Fly Me to the Moon: películas exclusivas de Apple TV+ que han recibido elogios por su enfoque original y visualmente impactante.

Apple busca atraer a nuevos usuarios y promocionar las próximas novedades de su plataforma, haciendo del inicio de 2025 una oportunidad única para explorar su contenido sin costo alguno.

