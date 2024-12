Así arrestaron a guatemalteco acusado de prender fuego a mujer en metro de Nueva York

-

En redes sociales circula el momento en el que Sebastian Zapeta es atrapado por las autoridades mientras se encontraba en un metro en Nueva York.

Tras ser reconocido por las cámaras corporales de la policía y ser denunciado por un grupo de estudiantes que dijo identificarlo, las autoridades montaron un operativo para atrapar al sospechoso y lo hallaron en ruta.

El video tomado por una pasajera muestra el momento en el que Sebastian está dormido en uno de los asientos cuando los agentes ingresan y se abalanzan contra él, poniéndolo boca abajo y colocándole las esposas para luego sacarlo del área ante la mirada de todos.

Este pasado lunes el guatemalteco fue acusado de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado e incendio provocado en primer grado, en la muerte del metro, dijo la policía de Nueva York. No quedó claro de inmediato el lunes por la tarde si Zapeta-Calil tiene abogado.

El caso

Según las autoridades, el sospechoso del hecho y la mujer se encontraban en la línea F, al final del trayecto, a las 7:30 am, cuando supuestamente el hombre habría tomado un encendedor y lo acercó a la ropa de la víctima, provocando que iniciara el fuego.

El personal dice que esto se aprecia en las cámaras de seguridad. Las autoridades creen que ni siquiera se conocían.

Los guardias se acercaron al sentir un olor a quemado y vieron la escena, mientras ella se quemaba, el hombre estaba sentado viéndola arder desde el andén. La mujer no se movió y afirman que pudo haber estado dormida, otros dicen que se encontraba bajo la influencia de algún estupefaciente.

Acusado

Los funcionarios federales dijeron que presentarán una solicitud para que Zapeta-Calil sea entregado al ICE una vez que termine el caso penal en su contra. Esa orden de detención de inmigración podría permitir su deportación.

The arrest of Sebastian Zapeta, the "person of interest" in the immolation of a woman at the Coney Island-Stillwell Ave. subway station this morning. pic.twitter.com/2KtlyYxeje — Crime In NYC (@CrimeInNYC) December 23, 2024

The arrest of the Sebastian Zapeta-Calil, the 33-year-old Guatemalan citizen who entered the US, unlawfully sometime in the past six years, accused of murdering a woman on the F train by setting her on fire.#NYC #nycsubway #nypd #subway #mta #newyorksubway #newyorkcity pic.twitter.com/K6TdtnTYZs — Dana Abercrombie (@sagesurge) December 23, 2024

EEUU I Sebastián Zapeta, inmigrante ilegal guatemalteco acusado de asesinato tras quemar viva a una mujer en el metro de Nueva York. Había sido deportado durante el primer mandato de Trump, volvió a ingresar ilegalmente y residió en refugios financiados por los contribuyentes. pic.twitter.com/wi5pdpBS2W — Georg Grár (@GeorgGrar) December 24, 2024

