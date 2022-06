Así celebró la defensa de Johnny Depp al escuchar el veredicto

El equipo legal que defendió a Johnny Depp celebró en plena corte el resultado a favor de su cliente.

Benjamin Chew (líder), Camille Vasquez y 7 integrantes más del bufete Brown Rudnick se dieron un efusivo abrazo al escuchar el veredicto dado por el jurado a favor de Johnny Depp.

Johnny Depp estuvo ausente pues se encontraba en Reino Unido. Sin embargo, los abogados que trabajaron en esto no evitaron demostrar su euforia.

(Foto: Oficial)

Al salir de la corte de Fairfax. Virginia, Chew y Vasquez dieron unas palabras a los medios:

"Hoy se confirmó lo que se dijo desde el principio, que las acusaciones en contra de Johnny Depp son difamatorias, desagradables, estamos muy agradecidos por el jurado, por su entrega y cuidadoso detalle al examinar las pruebas, también al jurado y equipo de la corte por dedicar su tiempo y recursos en este caso", dijo Camille.

"Nuestro sistema judicial ha predicado el derecho de toda persona de que su caso sea escuchado y estamos honrados de haber asistido al señor Depp, asegurándonos que su caso fuera considerado en este tribunal, también estamos complacidos de que el juicio haya concluido como lo hizo, por tanta gente que evaluó la verdad y la justicia, ahora que el jurado llegó a su veredicto es tiempo de voltear la página y mirar al futuro ¡muchas gracias a todos!".

MIRA EL DISCURSO: